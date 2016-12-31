Fam Uygulaması iMessage İçerisinde Grup Video Konuşmalarına İzin Veriyor

Apple’ın FaceTime uygulamasının eksik tarafı grup video konuşmalarına eksik olmasıydı. Skype, ooVoo ve now Messenger gibi uygulamalar grup video konuşmalarına izin vermekte, fakat FaceTime’da bu özellik bulunmamakta. Son olarak Houseparty uygulaması video konuşma yarışına katıldı.

Fam uygulaması ise size iMessage içerisinde grup video konuşmasına olanak sağlıyor. Peki nasıl? Uygulamayı iOS iMessage App Store’dan indiriyorsunuz. Uygulamayı indirdikten sonra Fam uygulaması iMessage uygulamasında gözükmeye başlıyor.

Açıldığında uygulama klavyenin yerini alıyor ve sadece “Create Group Video” (Grup Video Oluştur) butonu çıkıyor. Butona tıkladığınız zaman iMessage grubunuzdaki herkese bir link gönderiliyor. Grupta bulunan kişiler linke tıkladığınızda grubunuz ile birlikte video konuşma yapabiliyorsunuz. Grupta bulunan kişiler linke tıkladığında bir seferliğine uygulamayı indirmek zorunda kalıyorlar. Uygulama henüz mükemmel sayılmaz. Eğer telefonunuzda başka bir yere girerseniz konuşma sonlanıyor.

Fam uygulamasını buradan indirebilirsiniz.