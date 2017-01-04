Faraday Future İlk Elektrikli Arabası FF 91’i Görücüye Çıkardı

Sonunda oldu ve Faraday Future son teknoloji ürünü elektrikli arabası FF 91’i görücüye çıkardı. SUV segmentindeki arabayı isteyen alıcılar geri ödemeli 5000 dolar depozito vererek ön sipariş verebilirler. Aracın üretimine 2018 yılında başlanacak.

130 kWh gücündeki bataryası ile 608 kilometre menzile sahip olan araç 1050 beygir gücünde. 0’dan 60’a 2.39 saniyede çıkan araçta sizi birinci sınıf bir uçak yolculuğunda hissettirecek bir çok ekran ve kamera bulunmakta. Tanıtımda Faraday Future şirketi özellikle aracın multimedya sistemlerine dikkat çekmek istiyor. Araçta sürekli online kalmanızı sağlamak için iki ayrı Wi-Fi noktasına bağlanabilecek iki modem bulunmakta.

Siz araçtan ayrıldıktan sonra FF 91 kendi kendini park edebilme özelliğine sahip. Kendi kendine park edebilme özelliği sadece boş park yerinin yanına geldiğinizde değil bir alışveriş merkezinin otoparkında yer bulmanız gerektiğinde de işinize yarıyor. Araç bütün otoparkı dolaşarak uygun yeri bulup oraya park ediyor. Park olduktan sonra da yerini cep telefonunuza bildiriyor.

FF91 modelinin tanıtımı için daha uygun bir zaman olamazdı. Birkaç aydır firmanın battığı ve yatırımcıların parasını geri çektiği konuşulmaktaydı. Firmanın başkan yardımcısı Nick Sampson yaptığı açıklamada otomotiv sektöründen çıkmadığını, kendilerinin otomotiv sektörünün geleceğini yeniden yaratan bir teknoloji firması olduklarını açıkladı.