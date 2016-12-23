Faraday Future Zor Durumda mı?

Elektrikli otomobil üreticisi Faraday Future piyasaya Tesla’nın rakibi olarak çıkmıştı. Firmadan sızan bilgilere göre şirket Şubat ayında iflasını açıklayabilir.

Bilgiler sadece bununla sınırlı da değil. Firmanın parasının kalmadığı, borçlu olduğu firmaların dava açmaya başladığı ve ofis kiralarını bile ödeyemediği iddia edilmekte. Hatta son bulduğu kaynakla firmanın CES 2017 fuarına katılacağı ve burada prototip otomobilini sergileyeceği konuşuluyor. Umudunu prototip otomobillerine bağlayan firma yeterli sipariş gelmezse iflas etmeyi planladığı belirtilmekte. Faraday Future’un CES fuarında 5 yeni prototip otomobil sergileyecek.

Şirket ayrıca tüm patent haklarını Cayman adalarında bir şirkete verdiği ve iflas açıklandıktan sonra şirketin satacak hiçbir şeyi kalmadığı vurgulanmakta. Bu durum şirkete yatırım yapan yatırımcıların verdikleri paraları alamayacaklar demek. Anlaşılan 2017 yılı Şubat ayında düzenlenecek olan CES fuarı büyük bombalara sahne olacak.