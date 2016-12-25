Firefox Çökme Sorunu Çözüldü

Mozilla tarafından Firefox tarayıcısı için kısa bir süre önce duyurmuş olduğu multi-process modu genel kullanıma açılacak. Detaylar haberimizde.

Dünya’nın en çok kullanılan internet tarayıcılarından olan Firefox için faydalı bir mod kullanıma sunulacak. Mozilla’nın Firefox Multi-Process modu olarak isimlendirdiği bu özellik, kullanıcıların deneyimlerini doğrudan etkileyecek.

Firefox Multi-Process modu

Bir süredir beta kullanıcılarının test ettiği Multi-Process modu, tarayıcıda birden fazla render işleminin gerçekleşmesine imkan veriyor. Bu sayede, Firefox tarayıcısında bir çökme ortaya çıkarsa sadece çöken sekme devreden çıkacak ve genel kullanımıza bir zarar verilmeyecek.

Firefox 50 olarak isimlendirilen bu güncelleme ile performans iyileştirmeleri de tarayıcıya eklendi. Firefox 50 ile çoklu işlem özelliğinin yanında eklentiler de geliştiriliyor. Tarayıcının çekirdeği, tepkiselliği ve render birileri ayrıldığından dolayı tepkisellik %400 oranında yükseldi. Sayfa yüklemeleri sırasındaki tepkisellik de %700 oranında bir iyileştirme gördü.