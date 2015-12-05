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Firewatch Sistem Gereksinimleri

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05-12-2015
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Firewatch Sistem Gereksinimleri beklentilerin biraz üzerinde gibi gözüküyor, grafik olarak başarılı ve kaliteli bir oyun için çok fazla donanım özelliği istemediğini söyleyebiliriz. Firewatch oyunu Gizem, macera kategorisinde yer alıyor. Oyunu birinci kişi gözüyle oynayacağız, canlandırdığımız karakter şehir’in uzağında insanlığı tehlikeye atan bir tehditi araştırıyor. Ancak kendini korumak zorunda eğer görev başarısız olursa binlerce masum insan hayatını kaybedebilir. Firewatch PS4 ve Bilgisayarlar için uyumlu olarak karşımıza çıkacaktır.

Firewatch sistem özelliklerini belirtmiş olsak da en sık gelen sorulardan bir tanesi bilgisayarım oyunu kaldırır mı kaldırmaz mı yönünde oluyor. Sahip olduğunuz özellikleri yorumlar kısmından belirtirseniz mümkün olduğunca yardımcı olacağız. Dosya boyutu büyük olan bir oyun olduğu için kurulumu zaman alabiliyor bunun için yeterli donanıma sahip olduğunuzdan emin olmasınız.

Birçok işletim sistemini destekleyen bilgisayar üreticilerine göre ve ek özelliklere bağlı olarak yeterli sistem ihtiyacını daha alt seviyeden karşılayabilir veya üst düzey donanıma sahip olsanızda yeterli grafik özelliklerinden faydalanamayabilirsiniz.

Eğer oyunu yüklediniz ve takılma, yavaşlama, donma sorunları yaşıyorsanız grafik ayarları kısmından bilgisayar ekranınızın desteklediği piksel değerlerine düşürmeniz tavsiye ederiz. Firewatch ne zaman çıkıyor ? çıkış tarihi 26 Eylül 2015 olarak açıklanmıştı ancak oyunun yetişmemesi veya farklı bir nedenden dolayı tarih ertelenerek 2016 yılının ilk çeyreğinde çıkacağı açıklandı.

Firewatch Hikayesi

Ormanın koruyucuları, iki araştırmacı doğayı araştırmak ve olası yangın ve tehlikeleri önlemek için görevlendirilir. Ancak bulundukları bölgede tuhaf olaylar yaşanmaktadır. Birileri araştırma kuleleri ve merkezlerine gizlice girerek özel bir şeyler aramaktadır. Sıradan bir hırsız olmadığı ortalığı dağıtarak hiçbir şey almamasıyla açık bir şekilde gözükürken daha özel bir şey aradığı açıkça ortadır.

Firewatch Sistem Gereksinimleri

Minimum Sistem Gereksinimleri:

  • İşletim Sistemi: Core 2 Duo E7400 2.80GHz
  • İşlemci: Athlon 64 FX-74 Dual Core
  • RAM: 2 GB
  • Ekran kartı: GeForce 605 512MB
  • Gereken disk Alanı: 6 GB
  • Direct X: 9

Tavsiye Edilen Sistem Gereksinimleri:

  • İşletim Sistemi: Core 2 Duo E8500 3.16GHz
  • İşlemci: Phenom II X2 545
  • RAM: 4 GB
  • Ekran kartı: GeForce GT 620 PNY PCIe 1GB Edition
  • Gereken disk Alanı: 6 GB
  • Direct X: 9

Oyun hakkında deneyimlerinizi ve tecrübelerinizi paylaşabilirsiniz, Oyunu yüklememiş kullanıcılara fikir vermek için yaptığınız yorum ve öneriler büyük bir değere sahiptir. Ayrıca Sistem Gereksinimleri kategorisinden yüzlerce oyun hakkında bilgiye ulaşarak en iyi oyunları güncel ve orjinal haliyle erişebilirsiniz.

Firewatch  Oyun Fragmanı

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Sistem Gereksinimleri Haberleri
19 Yorum “Firewatch Sistem Gereksinimleri

    2 GB Ram 1 GB ekran kartı kaldırırmı

      Gülşah Nur Özlü Yazar
      //

      kullanılan işlemci nedir ?

        İslemci: pentıum (R) Dua Core CPU E6500 2.93GHz 2.94 GHz

        RAM: 2 GB

        32 bıt ıslemcı x64 tabanlı

          Gülşah Nur Özlü Yazar
          //

          Yüksek grafikte kullanımında takılmalar yaşayacaktır ancak düşük performansda sorun yaşayacağınızı düşünmüyorum

            Yardımınız ıcın ck tskurler cok saolun

          asafwfwfrascf
          //

          32 bit değil 64 bit uyumlu bir oyun

    İşlemci: İntel Core 2 DUO CPU E4500 2.20 gHz
    RAM: 4 GB
    Ekran Kartı: GeForce 9400 GT, 3GB, 32 bit, 6hz
    Kaldırır mı?

      Gülşah Nur Özlü Yazar
      //

      o kaldırmayacakta hangi bilgisayar kaldıracak 🙂

        CİDDİ MİSİN :O

          Gülşah Nur Özlü Yazar
          //

          Aşırı sistem tüketimi yapmayan bir oyun sorun çıkmayacaktır ciddiyim, yüklemenizin ardından performans durumunu yazarsanız merak edenleride aydınlatmış olur

      Ekran kartın çok iyi ama işlemcin pek iyi deil bu oyunu kaldırır 🙂

    4 gb ddr3 ram
    i7 işlemci intel
    gt 540m nvidia
    asus
    kaldırır mı?

      Gülşah Nur Özlü Yazar
      //

      Kaldırır tabi ki aynı anda iki oyun bile oynarsın

    yeni oyun başlatıyorum yükleme ekranında oyun programı kapatıyor sizce neden
    sistemim
    4gb ram
    dx10 geforce 9800gt
    3.20
    64 bit

      Veli Soyalp
      //

      ekran kartını güncelleyin

    İşlemci Pentium(R) Dual-Core CPU E5200 @ 2.50GHz 5,9 5,9
    En düşük puanla belirlenir

    Bellek (RAM) 3,00 GB 5,9
    Grafikler NVIDIA GeForce GT 730 6,6
    Oyun grafikleri 3327 MB Toplam kullanılabilir grafik belleği 6,6
    Birincil sabit disk 129GB Boş (Toplam 233GB) 5,9

      Gülşah Nur Özlü Yazar
      //

      Yeterli gözüküyor işlemci desteği ile orta seviye grafikte problemsiz oynayabilirsiniz

    4 gb ram 8 ekran kartı yeter mi

    amd a8 7410 apu with amd radeon r5 graphics 2.20 4,00 GB 64x tabanlı işlemci sistemim bu bu oyun kasarmı acil cevap veriniz rica ediyorum

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