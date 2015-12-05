Firewatch Sistem Gereksinimleri beklentilerin biraz üzerinde gibi gözüküyor, grafik olarak başarılı ve kaliteli bir oyun için çok fazla donanım özelliği istemediğini söyleyebiliriz. Firewatch oyunu Gizem, macera kategorisinde yer alıyor. Oyunu birinci kişi gözüyle oynayacağız, canlandırdığımız karakter şehir’in uzağında insanlığı tehlikeye atan bir tehditi araştırıyor. Ancak kendini korumak zorunda eğer görev başarısız olursa binlerce masum insan hayatını kaybedebilir. Firewatch PS4 ve Bilgisayarlar için uyumlu olarak karşımıza çıkacaktır.

Firewatch sistem özelliklerini belirtmiş olsak da en sık gelen sorulardan bir tanesi bilgisayarım oyunu kaldırır mı kaldırmaz mı yönünde oluyor. Sahip olduğunuz özellikleri yorumlar kısmından belirtirseniz mümkün olduğunca yardımcı olacağız. Dosya boyutu büyük olan bir oyun olduğu için kurulumu zaman alabiliyor bunun için yeterli donanıma sahip olduğunuzdan emin olmasınız.

Birçok işletim sistemini destekleyen bilgisayar üreticilerine göre ve ek özelliklere bağlı olarak yeterli sistem ihtiyacını daha alt seviyeden karşılayabilir veya üst düzey donanıma sahip olsanızda yeterli grafik özelliklerinden faydalanamayabilirsiniz.

Eğer oyunu yüklediniz ve takılma, yavaşlama, donma sorunları yaşıyorsanız grafik ayarları kısmından bilgisayar ekranınızın desteklediği piksel değerlerine düşürmeniz tavsiye ederiz. Firewatch ne zaman çıkıyor ? çıkış tarihi 26 Eylül 2015 olarak açıklanmıştı ancak oyunun yetişmemesi veya farklı bir nedenden dolayı tarih ertelenerek 2016 yılının ilk çeyreğinde çıkacağı açıklandı.

Firewatch Hikayesi

Ormanın koruyucuları, iki araştırmacı doğayı araştırmak ve olası yangın ve tehlikeleri önlemek için görevlendirilir. Ancak bulundukları bölgede tuhaf olaylar yaşanmaktadır. Birileri araştırma kuleleri ve merkezlerine gizlice girerek özel bir şeyler aramaktadır. Sıradan bir hırsız olmadığı ortalığı dağıtarak hiçbir şey almamasıyla açık bir şekilde gözükürken daha özel bir şey aradığı açıkça ortadır.

Firewatch Sistem Gereksinimleri

Minimum Sistem Gereksinimleri:

İşletim Sistemi: Core 2 Duo E7400 2.80GHz

İşlemci: Athlon 64 FX-74 Dual Core

RAM: 2 GB

Ekran kartı: GeForce 605 512MB

Gereken disk Alanı: 6 GB

Direct X: 9

Tavsiye Edilen Sistem Gereksinimleri:

İşletim Sistemi: Core 2 Duo E8500 3.16GHz

İşlemci: Phenom II X2 545

RAM: 4 GB

Ekran kartı: GeForce GT 620 PNY PCIe 1GB Edition

Gereken disk Alanı: 6 GB

Direct X: 9

Oyun hakkında deneyimlerinizi ve tecrübelerinizi paylaşabilirsiniz, Oyunu yüklememiş kullanıcılara fikir vermek için yaptığınız yorum ve öneriler büyük bir değere sahiptir. Ayrıca Sistem Gereksinimleri kategorisinden yüzlerce oyun hakkında bilgiye ulaşarak en iyi oyunları güncel ve orjinal haliyle erişebilirsiniz.

Firewatch Oyun Fragmanı