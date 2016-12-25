Fitbit Charge 2 Güncellemesi İle Saatlere Gelen Yenilikler

Spor alanında en sık kullanılan aksesuarlar akıllı saatler haline gelmeye başladı. Sadece akıllı telefonlar ile sağladıkları uyum için değil bunun dışında akıllı saatlere doğrudan saatlerin spor verileri göndermenin dışında saati de bir spor koçu olarak kullanıcılara sunan birçok marka var. İşte bu saatlerden birisi de Fitbit akıllı saatleri. Kısa süre önce yayınlanan ve daha çok sporcular için ekstra özellikleri içerisinde barındıran Fitbit akıllı saatleri şimdilerde ise yeni güncellemeler almaya başladı. Saatlerin bu noktada aldığı son güncelleme ise Fitbit Charge 2 güncellemesi oldu.

Fitbit Charge 2 Güncellemesi Tüm Özellikleri

Henüz yeni yeni yayınlanacağı açıklanan güncellemenin detaylarının neler olduğu ise merak konusu oldu. Zira yayınlandığı andan bu yana bu alanın en iyi akıllı saatlerinden biri olması Fitbit saatlerinin yeni güncellemesi olan Fitbit Charge 2 güncellemesine de daha fazla ilgi gösterilmesine neden oluyor. Peki, yeni güncelleme ile beraber Fitbit Charge 2 güncellemesi ne gibi özellikler sunuyor?

Egzersiz Durdurma Ve Devam Ettirme

Yeni güncelleme sonrasında Fitbit Charge 2 ile artık egzersiz planlamasını daha iyi yapabiliyorsunuz. Zira yeni güncellemenin ilk dikkat çektiği noktalardan birisi olan egzersiz durdurup başlatma özelliği kısa süre içerisinde egzersizler arası molalarınızı düzenlemenizi de sağlıyor. Sadece saatin tuşunu kullanmanız egzersizi durdurup devam ettirmek için yeterli.

Nefes Kontrol Sistemi

Fitbit Charge 2 ile bir diğer yenilik ise sporcuların en çok önem verdiği konulardan birisi yani nefes egzersizleri konusun oluyor. Doğru spor için doğru nefesin ne kadar önemli olduğu hemen her gün gündeme gelen bir konu zaten. Fitbit Charge 2 güncellemesinden sonrada saat bu konuda kullanıcılara daha fazla yardım ediyor. Relax modu ile beraber saat kullanıcının kalp atışı çok yükseldiğinde ya da egzersiz çok uzadığında titreyerek kullanıcının bir süre nefes alıp verip rahatlaması uyarısında bulunuyor.

Yeni Saat Arayüzleri Geliyor

Söz konusu güncelleme ile beraber saate eklenen bir diğer özellik ise çok daha detaylı hale getirilen yeni arayüzler. Artık kullanıcılara bu noktada 2 yeni arayüz sunuluyor. Eski arayüzlere göre çok daha detaylı olan arayüzler sayesinde artık saat kullanımının da çok daha işlevsel hale geleceğini de söylemek gerekiyor.

Çoklu Spor Modu

Eni güncellemenin spor özelliklerine çoklu spor moduda eklemekte. Kullanıcının egzersiz verilerine göre değerlendirme yapılmasını sağlayan yeni güncelleme bunun dışında kalp atış ritimlerini de kontrol ederek kullanıcıların daha verimli çok daha uzun süre spor yapmalarına da imkan verecek gibi. Söz konusu özelliğin kullanımıyla beraber egzersiz limitlerinizin de ne derece olduğunu da görebileceksiniz. Bu sayede akıllı telefonların sporcu performanslarını da arttıracak spor koçluğu görevi üsleneceği de düşünülüyor.

Pil Güncellemeleri Beğeni Toplayacak

Fitbit Charge 2 saat güncellemesinden sonra teknik detaylar konusunda da kullanıcılara bazı yenilikler sunuldu. Bu noktada kullanıcılara sunulan yenilik ise pil konusunda oldu. Artık kullanıcıların pil yüzdelerini doğrudan saat üzerinde kullanmalarını sağlayacak olan yeni sistem ayrıca saatlerin ne kadar şarj edilmesinin gerektiği ve şarj sürelerinin ne kadar süreceği gibi bilgilerde yer alacak.

Teknik özellikler konusunda da bu güncelleme ile beraber saatin artık çok daha işlevsel hale geleceğini de söylemek gerekiyor. Tüm bu güncellemelerden sonra saatlere gösterilecek olan ilginin ne kadar artacağı ise merak konusu olmaya başladı. Zira söz konusu güncelleme sonrasında yeni güncellemelerinde gelmesi bekleniyor. Fakat bu güncellemelerin özelliklerinin nasıl olacağı bilinmiyor.