Ford Amazon Alexa Yapay Zekasının Tüm Özellikleri

Teknoloji dünyasının yavaş yavaş ortaya çıkmaya başlayan yeni teknolojileri üzerinde genelde yapay zeka sistemleri ön plana çıkmaya başladı. Özellikle akıllı ev sistemlerinde kullanılan yapay zeka sistemlerinde çok büyük gelişmeler yaşandığını da söylemek gerek. Yapay zeka sistemlerinde yaşanan tüm bu gelişmelerle beraber ortaya çıkan son sistemlerden birisi de Amazon Alexa yapay zekası olmuştu.

Amazon Alexa İle Akıllı Araba Dönemi Mi Geliyor?

İlk olarak Ford ile beraber yapılan çalışması ile araç teknolojilerine de giren Amazon Alexa yapay zekası sayesinde artık araç teknolojileri de akıllanıyor. Peki CES 2017 fuarında tanıtılan yeni teknoloji ile neler değişiyor?

Ford Araçları Artık Konuşacak

Aslında bilimkurgu filmlerinde gördüğümüz konuşan araba teknolojileri Amazon Alexa teknolojisi ile beraber gerçek olmaya başladı. İlk olarak sistemin sesli komut özelliğinden bahsedelim. Ford araçlarına dahil edilen yeni Amazon Alexa yapay zekası sistemi sayesinde artık sürücüler araçlarına doğrudan sesli komutlar verebilecek.

Araçla seyir halindeyken isterseniz Amazon Alexa ile klimanızı sesli komut ile açabileceksiniz. Ayrıca artık çok sık kullanılan telefon kontrol teknolojileri de yapay zeka ile beraber sesli komut teknolojisine dahil ediliyor. Ayrıca internet üzerinde sesli komut ile gezinme sistemini de devreye sokan Amazon Alexa teknolojisinin bunun dışında araç navigasyonu sistemini de sesli komut ile kontrol edebileceksiniz. Şöyle ki bana “Ford adresini bul” dediğinizde örneğin araç sizi Ford servisinin adresine yönlendirecek ve yolu tarif edecek.

Aslında Sistem Çok Daha Akıllı

Bilindiği gibi Amazon Alexa yapay zekası alında Amazon’un ev içi akıllı sistemlerinde de kullanılmakta. Haliyle artık Ford araçlarında da çalışacak olan teknoloji ev sistemleri ile de bağlantı kurabiliyor. Araç içerisinde eve varmadan uzak bağlantı ile vereceğiniz komutlar sayesinde evinizi kontrol edebileceksiniz.

Tabi bunun için bir Amazon akıllı ev sistemi de gerekecek. Sadece sesli komut vererek akıllı ev eşyaları ile bağlantı kurabilecek olan teknoloji klimanızı açmanızı, dolabınızı kontrol etmenizi ve aracınıza soracağınız soru ile evinizin anlık durumunu öğrenmenizi sağlayacak. İşte bilimkurgu filmlerinden çıkmış gibi gözüken teknoloji bu.

Aynı Durum Ford Araçları İçinde Geçerli

Evet Ford marka araçlarınız içerisinde yeni Amazon Alexa ortaklığı ile bu şekilde evinizi kontrol etmeniz mümkün. Zaten bu teknoloji bile yeterli olarak gösterilebilir. Fakat Amazon Alexa ve Ford iş birliği aslında bununla sınırlı değil.

Zira araç içerisinde en sistemlerini kontrol edebildiğiniz gibi ev içerisinden de araç teknolojisini kontrol edebileceksiniz. Sadece bir sesli komut ile beraber evinizden aracınızın motorunu çalıştırabileceksiniz. Ayrıca kapıları kilitleyip, kapıları geri açabileceksiniz. En ilginç olanı ise aslında yakıt kontrol sistemi. Şöyle ki Amazon Alexa yapay zekasına sesli komut vererek evinizden aracınızın içerisinde yer alan yakıt durumunu öğrenebileceksiniz.

Hangi Modellerde Kullanılacak?

İlk olarak Ford araçları üzerinde denenen yapay zeka sisteminin kısa süre içerisinde birçok araç teknolojisine de eklenmesi bekleniyor. Fakat şu an için model sadece Fusion Energi, Focus Electric ve C-MAX serisi Ford araçlarında kullanılabilecek. Daha sonra hangi araçlara bu sistem entegre edilir? Amazon’un planı ne? Bunu ancak yapılacak olan açıklamalarla beraber görebileceğiz.