Galaxy S8 Continuum Özelliğine Sahip Olabilir!

Dünya genelinde satılan Note 7 modellerinin yaşadığı batarya faciasının ardından sarsılan imajını düzeltmeye çalışan Samsung, Galaxy S8 modelinde bugüne kadar hiç görülmemiş yeniliklere imza atmaya hazırlanıyor.

Yenilikçi tasarımları test eden Samsung mühendisleri kamera performansı, ses çıkışları, aynı anda birçok işlem yapabilme, batarya kapasitesi gibi farklı alanlarda çalışmalarını da sürdürüyor. Hal böyle iken Nisan ayında tanıtılacağı yönünde kuvvetli işaretlerin bulunduğu Galaxy S8’in sıra dışı bir tasarım ve donanım özelliklerine sahip olması işten bile değil.

Telefonu bilgisayar niyetine kullanabilirsiniz

Bilindiği üzere hemen her Android telefon modeli, daha çok iOS telefonlarla rekabet halinde. Zaman zaman birbirinden özellik de kopyalayan bu iki işletim sisteminin dışında kalan mobil için Windows 10 ise, Microsoft’un geliştirdiği Continuum özelliğiyle Samsung‘a ilham vermişe benziyor. Neden mi? Pocketnow’da paylaşılan sızıntı kaynaklı bir haberde Samsung Galaxy S8’in tıpkı üst segment Lumia’larda olduğu gibi Continuum desteğine sahip olması bekleniyor da ondan!

Samsung Desktop Experience (Samsung Masaüstü Deneyimi) denilen bu yeni özellik sayesinde Galaxy S8’i bir dock (yuva) üzerine oturtup monitöre bağladığınızda telefonunuzu bilgisayar gibi kullanabileceksiniz. Muhtemelen USB-C bağlantısını kullanarak telefonu bilgisayara bağladıktan sonra Bluetooth bağlantısıyla klavye ve fareyi kullanabilmeniz de mümkün olacak.

Şuan için Microsoft Lumia 950 ve HP Elite X3 gibi sayılı cihazda kullanılabilen Continuum özelliğinin Galaxy S8’de yer alması ihtimali, akıllı telefon üreticileri arasındaki rekabeti daha da kızıştırabilir.