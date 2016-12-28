Galaxy S8, S Pen ile Gelebilir

Son haftalarda Samsung‘un yeni amiral gemisi Galaxy S8‘e ait sızıntı kaynaklı haberlerin ardı arkası kesilmiyor. Daha önce de muhtemelen 8 GB RAM‘e sahip olacağı yönünde iddiaların bulunduğu cep telefonu, şu sıralar yeniden haber sitelerine konu olmaya başladı. Ancak bu sefer iddialar çok daha farklı!

Çin’in en büyük sosyal medya ağlarından Weibo‘dan açıklama yapan bir kaynak, Samsung Galaxy S8‘te S Pen’in opsiyonel olarak sunulabileceğini iddia etti. Eğer bu iddia doğru çıkarsa ilk kez bir stylus kalemin Note ailesine dahil olmayan bir telefonda kullanıldığına şahit olabiliriz.

Note 7 fiyaskosundan sonra ciddi buhran geçiren Samsung, S Pen’i bu sefer Galaxy S8‘le birlikte kullanıma sunmayı hedefliyor olabilir. Not almayı ve çizim yapmayı kolaylaştıran bu kalemin müşterilere en azından seçenek olarak sunulabilir. Beklentiler ise S Pen’in dahili olarak telefonda yer almayacağı yönünde.

Galaxy Note 8 öldü mü?

Stylus kalemin Galaxy S8‘de kullanılacağı iddiaları gündemi meşgul ederken, akıllara Galaxy Note 8 modelinin akıbeti getirdi. Eğer Galaxy S8 modelinde müşterileri heyecanlandıracak ve muadil telefonlara kıyasla yenilikçi özelliklere yer verilmezse, Samsung‘un bu kozu Galaxy Note 8 modelinde oynaması beklenebilir. Hatırlanacağı üzere Galaxy S8‘de cam altında konumlandırılmış parmak izi okuyucusu, tamamen çerçevesiz ekran ve çift kamera lensinin yer alacağı konuşuluyordu. Keza Google Asistan‘a rakip olarak Bixby isimli akıllı asistanın da Samsung‘un yeni telefonunda yüklü olarak geleceği de tahminler arasında.