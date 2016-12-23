Galaxy S8’de Çift Lens ve 4K Ekran Yer Alabilir

Samsung Galaxy S8 ve Galaxy S8 Plus… 2017’nin ilk çeyreğinde teknoloji devi Samsung‘un piyasaya süreceği bu iki yeni akıllı telefon modeli, daha önce eşi benzeri görülmemiş teknolojileri bünyesinde barındırabilir. Güney Koreli şirketin yeni amiral gemisi olması beklenen Galaxy S8‘de çift lensli kamera ve 4K ekran teknolojisinin yer alacağına dair ciddi iddialar çeşitli haber sitelerindeki yerini almış bulunuyor.

Galaxy Note 7 faciası telafi edilebilecek mi?

Hatırlanacağı üzere Samsung, Galaxy Note 7 modelinin bataryasında yaşanan problemlerin ardından telefonları geri çağırmak zorunda kalmıştı. Şirketin hisse değerlerinde ciddi erimeye yol açan bu durum, Samsung‘un itibarını ve prestijini de hayli sarsmıştı. Yeni çıkaracağı Galaxy S8 modeliyle birlikte bu durumu tersine çevirmeye hazırlanan Samsung, üstün teknolojik özelliklere yer vereceği bu ürünle aradığı başarıyı elde edebilecek mi? Hep beraber göreceğiz.

Haber siteleri Galaxy S8 söylentileriyle çalkalanıyor

SM-G950 ve SM-G955 kod adlarına sahip olan Galaxy S8‘de kavisli ekran teknolojisinin kullanılacağı artık neredeyse kesinleşmiş bulunuyor. Çin menşeli haber sitesi pconline‘da yer alan haberde her ikisi de kavisli ekrana sahip olması beklenen iki farklı S8 modelinden bahsedilmişti. Habere göre biri 2K çözünürüklü ve 5.1 inç, diğeri ise 4K çözünürlüklü 5.5 inç olması beklenen bu telefon modellerinde kavisli kenarlar ve süper AMOLED ekran teknolojisi kullanılacak. Çift lensli kamera ve 30 MP’lik sensör iddiaları da kayda değer söylentiler arasında yer alıyor.