Galaxy S8’in Bataryasını Samsung SDI Üretecek

Nisan ayında tanıtılması beklenen Samsung Galaxy S8 modeline ait haberler her geçen gün medyada daha fazla yer kaplamaya devam ediyor. Bugün gelen bir haber ise sanılanın aksine sızıntı kaynaklı değil, resmî bir açıklama!

Buna göre Samsung Electronics firması, Galaxy Note 7‘nin bataryasında yaşanan ısınma sonucu patlama sorununun bir daha tekrarlanmaması için Galaxy S8’in bataryalarını bir alt firma olan Samsung SDI’den tedarik etmeye karar verdi. Galaxy S8 için batarya siparişleri şimdiden Samsung SDI firmasına verildi bile.

Samsung SDI firması tarafından yapılan duyuruda “Samsung Electronics, Samsung SDI’nin yeni nesil üst segment akıllı telefon Galaxy S8’in bataryalarını üreteceğini teyit etmiştir” açıklamasına yer verildi.

Bilindiği üzere yeni Galaxy A serisi telefonlar da Şubat ayından itibaren Rusya başta olmak üzere birçok ülkede satışa sunulacak. Bu telefon modellerinin çoğunda SDI tarafından üretilen bataryalar yer alıyor.

Galaxy Note 7‘nin bataryası infilak etmişti

Samsung‘un Galaxy Note 7 model akıllı telefonunda kullanılan bataryaların infilak etmesi, firmanın imajına milyarlarca dolarlık zarar vermişti. Tüm Note 7 ürünlerini geri çağırma kararı alan Samsung, maddi olarak da büyük bir kayba uğramıştı. Şimdi ise Note 7‘nin bataryalarını üreten Çinli firma Amperex’le yollar ayrıldı ve batarya üretim sorumluluğu Samsung’un bir alt firması olan SDI’ye verildi.

SDI, batarya tedariğinde tek firma olmayabilir

Yabancı basında yer alan iddialara göre Samsung SDI, Galaxy S8’e batarya tedariği sağlayan çeşitli firmalar arasında yer alacak. Yani tüm Galaxy S8’lerin bataryası Samsung SDI tarafından üretilmeyebilir.