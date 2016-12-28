Gionee M2017 Özellikleri, Fiyatı ve Çıkış Tarihi

Gionee M2017 akıllı telefon 7000 mAh pil ve 6GB RAM özellikleri ile Çin’de piyasaya çıktı.

Gionee, Çin’de M2017 lansmanı ile premium akıllı telefon ürün yelpazesini genişletti. Gionee M2017‘nin en dikkat çeken özelliği, 7.000mAh’lik muazzam pil kapasitesidir. Akıllı telefonun içinde iki adet 3500mAh pil bulunuyor.

Akıllı telefonun fiyatı 6.999 CNY (yaklaşık 1000 USD). Android 6.0 Marshmallow OS tabanlı Amigo3.5 arayüz çalıştıran Gionee M2017, 5.7 inç QHD (2560×1440 piksel) çözünürlükte OnCell AMOLED ekran kullanıyor.

Gelişmiş özelliklere sahip olan M2017, bu yıl ekim ayında piyasaya sürülen oktak çekirdekli bir Qualcomm Snapdragon 653 işlemcisi ile güçlendirildi. SoC, Snapdragon 652’nin halefidir ve % 10 daha iyi bir performansa sahip.

İşlemci Adreno 510 GPU ve 6GB LPDDR3 RAM ile birlikte geliyor. Bu ayrıca aygıtı Gionee tarafından çift arka kameralarla birlikte 6GB RAM özelliğine sahip ilk cihazlardan biri haline getiriyor.

Kameralar hakkında konuşurken, Gionee M2017, 12x optik zumlu ve 8x dijital zumlu ve LED flaşlı 12MP ve 13MP sensörleri içeren çift arka kamera kurulumuyla birlikte gelir. Ayrıca 8MP selfi kamerası var. Bu akıllı telefon, 4K çözünürlükte video kaydı yapabilir.

Depolama alanındaki M2017 iki çeşit seçenek sunuyor – 128GB ve 256GB. Hiçbirinde microSD kart yuvası yok. Ön tarafta ev düğmesinin üzerine yerleştirilmiş bir parmak izi algılayıcısı da var. Diğer teknik özellikleri ise aşağıdaki gibidir.