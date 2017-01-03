Google ve Fiat Chrysler Android Otomobil Konusunda İşbirliğine Gitti

Google ve Fiat Chrysler firmaları Android işletim sistemine sahip sürücüsüz minivanlar geliştirmek için işbirliğine gitti.

Minivanlar da Google firmasının otomobiller için geliştirdiği Android Auto işletim sistemi yerine Android Nougat işletim sistemi üzerine kurulu Uconnect isimli yeni bir sistem kullanılıyor. Sistemde 8.4 inç ekran kullanılmakta. Saf Android Nougat işletim sistemini kullanan Uconnect, Google Assistant ve Google Haritalar gibi servislerle sorunsuz bir şekilde entegre olarak çalışabiliyor.

Uconnect isimli sistem CES 2017 fuarında Chrysler 300 isimli otomobilde karşımıza çıkması bekleniyor. NPR One, Pocket Casts ve Spotify gibi üçüncü parti uygulamalara da destek verecek olan sistemin ne zaman stabil bir şekilde kullanılacağı henüz açıklanmadı. Ford ve Tesla kadar teknoloji ile bağlantısı kısıtlı olan Fiat Chrysler’in Uconnect kullanarak bu bağını güçlendirmesi bekleniyor. Google firması ise Android işletim sisteminin gücünü araç içi bilgi sisteminde kullanarak otomotiv endüstrisinde varlığını güçlendirmek istiyor. Bu sayede Apple firmasının CarPlay sistemine rakip olarak Uconnect’i sürebilecek.