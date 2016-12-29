GTA 6 İçin Yeni İddialar Ortaya Çıkıyor

Oyun denildiğinde akla ilk olarak gelen yapımlardan bir tanesi hiç şüphesiz GTA serisi. Aslında Rockstar Games’in daha birçok oyun serisi mevcut fakat bu oyunların hiçbirinin GTA serisi kadar öne çıkmadığını biliyoruz. Özellikle açık dünya oyun kategorileri içerisinde en başarılı olanlarından biri olan oyunun son olarak GTA V serisi ile gündeme geldiğini de biliyoruz. 2015 yılında yayınlanan yeni oyunuyla beraber büyük oranda beğeni kazanan seri şimdilerde ise GTA 6 ile gündemde.

GTA 6 İçin Beklenen İlk Özellikler Neler?

Gerek grafiksel açıdan gerekse de oynanış dinamikleri açısından serinin en başarılı oyunu olarak gösterilen GTA V oyunun da yapım ilk defa farklı bir oynanış yapısı kullanmıştı. Özellikle birden çok karakter kullanımı ve detaylandırılmış hikaye gibi ayrıcalıklar oyunun beğeni toplamasına neden olmuştu. Şimdi ise GTA 6 için yeni özellikler konuşulmaya başlandı. İşte konuşulan ilk özellikler.

Yeni Hikaye Modu Gelecek İddiası

GTA 6 serisi için ortaya atılan ilk iddia aslında oyunun hikayesi ile alakalı. Artık biraz daha genel bir konu işleyeceği iddia edilen oyunun bu kez sadece belli bir bölgede geçmeyeceği düşünülüyor. Sadece bir şehirde geçmeyecek olan oyunun Japonya ve Avrupa’ya kadar uzanacağı da düşünülüyor. Hikaye konusunda ortaya atılan en net iddia ise oyunda Japon mafyaları Yakuzalarla mücadele edileceği. Henüz Rockstar Games herhangi bir tüyo vermese de ilk etapta böyle bir beklenti olduğunu ve en çok konuşulan iddianın da bu olduğunu söyleyelim.

Oyuncular Yeni Haritalar İle Karşılaşabilir

Gelelim merak konusu olan ve yine en çok konuşulan bir başka iddiaya. Zira hikaye modunda yapılacak olan değişiklikle beraber değişikliğe gidilecek olan bir diğer noktanın da harita özellikleri olacağı iddia ediliyor. Dediğimiz gibi artık sadece bir şehir içerisinde geçmeyeceği iddia edilen oyunun bu sayede birkaç farklı harita modunun da olacağı düşünülüyor. Özellikle Tokyo şehri için GTA 6 ile beraber yeni bir harita geleceği de gündemde. Bunun dışında başka ne gibi haritalara yer verileceği de merak konusu.

Yeni Ana Karakter İddiası

Hikaye ve yeni harita modlarının dışında ortaya atılan bir diğer iddia ise oyunda kontrol edilecek olan ana karakter ile ilgili oldu. İddialara göre artık kullanıcıların kontrol edeceği ana karakterin kadın bir karakter olacağı ve hatta bu karakteri de ünlü bir oyuncunun seslendireceği düşünülüyor. Fakat bu konuda da henüz net bilgiler olmaması henüz GTA 6 oyunu için tüm bunların birer iddia olarak kalmasına neden oluyor.

Grafikler ve Oynanış Nasıl Olacak?

Haritalar, hikaye modları, yeni karakterler oyunun aslında ana taslak yapısını oluşturmakta. Fakat en çok merak edilen konu zaten GTA 5 serisinde oldukça yüksek bir performans sunan Rockstar Games’in daha ne gibi geliştirmeler yapacağı ve GTA 6 serisinde son oyunun üzerine ne kadar eklenti yapılabileceği. En çok iddia bu konuda. İddialara göre yapım ekran kartlarını bir hayli zorlayacak bir yapıya sahip olacak.

Ekstra dokulandırma ve yüksek grafiklerin yanı sıra oyunun artık çok daha dinamik bir atmosfer yapısına da sahip olacağı düşünülüyor. Tüm detaylar için ise Rockstar Games tarafından yapılacak olan açıklamaları takip etmek gerekecek. Zira tüm bu iddialara rağmen şu an için GTA 6 hakkında yapılan konuşmaların ve yorumlarında çok erken yorumlar olduğunu da söylemek gerekiyor.

Peki sizce yeni oyunda ne gibi değişiklikler olabilir? Yorumlarınızı bekliyoruz.