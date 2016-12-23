Gümrüksüz alışverişte limit düştü!

Ülke dışında yapılan alışverişlerdeki vergi oranında değişikliğe gidildi. Üst limit 75 Euro olan alışveriş limiti bakın ne kadara düştü.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada yurt dışındaki alışverişlerde yapılan vergi muafiyetindeki değişiklik aktarıldı. Hali hazırda 75 Euro olarak uygulanan limit düşürülüyor. Bakanın açıkladığı rakam ise 30 Euro. Bu demek oluyor ki artık 30 Euro‘nun üzerinde bir alışveriş yaptığınızda Gümrük’e takılacak. Yani diğer bir değişle 30 Euro’nun altı her alışveriş gümrüksüz olarak değerlendirilecek.

Gümrük ve Ticaret bakanı Bülent Tüfenkçi’ye göre 75 Euro‘luk limit haksız rekabetin önünü açıyordu ve bu nedenle böyle bir değişikliğe gittiklerini aktardı. Buna göre haksız rekabetin minumuma indirilmesi için yaptıkları 75 Euro olan limiti 30 Euro olarak düzenlenmesinin Bakanlar Kurulu tarafından da onaylandığını söyledi.

Son olarak alınan kadar Resmi gazetede de yayınlandıktan sonra yürürlüğe girecektir ve artık 30 Euro‘nun üzerindeki her alışveriş vergiye tabi olacaktır. Bu tarihin yeni yıl başlangıcı olacağını düşünüyoruz.