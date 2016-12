Haftalık Teknoloji Haberleri 19 – 25 Aralık

19 – 25 Aralık haftası teknoloji, oyun, eğlence ve sosyal medya gündeminde neler oldu haftaya neler olacak? Sizler için önemli haberleri bir araya getirdik.

Teknoloji

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada yurt dışındaki alışverişlerde yapılan vergi muafiyetindeki değişiklik aktarıldı. Hali hazırda 75 Euro olarak uygulanan limit düşürülüyor. Bakanın açıkladığı rakam ise 30 Euro. Bu demek oluyor ki artık 30 Euro‘nun üzerinde bir alışveriş yaptığınızda Gümrük’e takılacak. Yani diğer bir değişle 30 Euro’nun altı her alışveriş gümrüksüz olarak değerlendirilecek.

Gümrük ve Ticaret bakanı Bülent Tüfenkçi’ye göre 75 Euro‘luk limit haksız rekabetin önünü açıyordu ve bu nedenle böyle bir değişikliğe gittiklerini aktardı. Buna göre haksız rekabetin minumuma indirilmesi için yaptıkları 75 Euro olan limiti 30 Euro olarak düzenlenmesinin Bakanlar Kurulu tarafından da onaylandığını söyledi.

Uzun zamandır akıllı telefon piyasasından istediğini alamayan HTC, şu aralar orta seviye bir telefon üzerinde çalışıyor. HTC One X9’un devamı olacak HTC X10 hakkında hemen hemen tüm bilgiler sızdırılmış durumda.

HTC X10, abisi HTC 10 ile benzer bir tasarıma sahip olacak. Ve yine metal kasaya sahip olacak. 5.5 inç boyutunda Full HD çözünürlüğünde bir ekrana, Helio P10 işlemciye ve 3 GB RAM’e sahip olacak. Cihazın kamerası hakkında henüz net bir bilgi bulunmuyor.

HTC X10’un kilit noktası fiyatı olacak. Çünkü cihazın sahip olduğu Helio P10 işlemcisi eski bir işlemci ve piyasaya sunulduğu zamanlar orta seviye bir işlemci olarak geçiyordu. Ancak günümüzde giriş seviyesine daha yakın bir performans veriyor. Bu nedenle HTC X10’un uygun fiyatlı olması gerekiyor ki tercih sebebi olsun.

Huawei, son tanıttığı amiral gemisi Huawei Mate 9‘u ülkemizde satışa sundu. Satış fiyatı olarak 2999 TL’lik fiyat etiketi belirlendi. Belirlenen bu fiyat ile iPhone 7 ve Galaxy S7 Edge’in doğrudan rakibi olarak piyasaya sürüldü.

Huawei Mate 9; 5.9 inç boyutunda Full HD ekrana, Kirin 960 işlemciye, 4 GB RAM’e, 64 GB depolama alanına ve 4000 mAh boyutunda bataryaya sahip. Cihazın kamera deneyimi dikkat çekici seviyede. Cihazın arkasında biri renkli biri monokrom iki adet kamera bulunuyor. Monokrom kamera sayesinde fotoğraflara bokeh efekti verilebiliyor.

Huawei Mate 9, sahip olduğu fiyat etiketi ile tercih edilme konusunda sıkıntılar yaşayacaktır. Zira bu telefonun karşısında güçlü markaların güçlü amiral gemileri bulunuyor.

Oyun

Dijital Oyun Platformlarında Yılbaşı İndirimleri Başladı

Yılın son günlerine gelmemizle birlikte dijital platformlarda yılsonu indirimleri başladı. Steam, Playstation Store ve Windows Store platformlarında pek çok oyun indirime girdi.

Steam‘de her zaman olduğu gibi çok sayıda oyun, önemli ölçüde indirime girdi. İndirimlerin yanında bu sene ilk defa yılın oyunu ödüllerini de dağıtacak. Yılın oyunları kullanıcıların oyları ile belirlenecek. Kullanıcılar oy verdikçe ve öneri kuyruğunu izledikçe Steam kartları kazanabilecek, bu kartları satabilecek.

Playstation Store üzerinde de büyük indirimler var. Özellikle de Türkiye mağazasında diğer ülkelere göre daha yüksek seviyede indirimler bulunuyor. Dikkat çeken indirimlere baktığımızda Battlefield 1 – 119 TL, Rise of The Tomb Raider – 89 TL, Uncharted 4 – 89 TL, FIFA 17 – 104 TL, The Witcher 3 GOTY – 89 TL, Bloodborne – 59 TL, Fallout 4 – 59 TL’ye satıldığını görüyoruz.

Mario’nun ilk mobil macerası artık yayında ve siz de şu anda iPhone, iPod Touch veya iPad için Super Mario Run’ı indirebilirsiniz.

PlayStation VR, Gaming Istanbul Fuarında Sergilenecek

PlayStation VR’ın ülkemizdeki resmi çıkışı yaklaşırken PlayStation Türkiye Sony’nin sanal gerçeklik cihazını oyunculara deneme imkanı sunmayı planlıyor. PlayStation VR’ın ülkemizdeki resmi çıkışı yaklaşırken PlayStation Türkiye Sony’nin sanal gerçeklik cihazını oyunculara deneme imkanı sunmayı planlıyor.

Geçtiğimiz hafta Sercan Sülün’ün bizimle yaptığı röportaj esnasında ve bugün de PlayStation Türkiye’nin sosyal medya hesapları üzerinden paylaştığı duyuruya göre de PlayStation VR, 2-5 Şubat tarihleri arasında gerçekleşecek Gaming Istanbul (GIST) Dijital Eğlence ve Oyun Fuarı’nda denenebilir olacak.

13 Ekim 2016 tarihinde ilk çıkışını yapan PlayStation VR, Türkiye’de 24 Ocak 2017 tarihinde çıkacak.

Eğlence

Efsane oyun serilerinden Assassin’s Creed‘in filmi geçtiğimiz hafta vizyona girdi.

Assassin’s Creed’in başrollerinde Oscar adayı Michael Fassbender ve Oscar ödüllü Marion Cotillard yer alıyor. Filmin yönetmen koltuğunda Justin Kurzel (Snowtown, Macbeth) oturuyor.

Devrim yaratan yepyeni bir teknoloji ile Genetik hafızası ortaya çıkarılan Callum Lynch (Michael Fassbender) 15. Yüzyıl İspanya’sında atalarından olan Aguilar’ın maceralarını deneyimler. Callum gizemli bir topluluk olan Suikastçi soyundan geldiğini keşfeder ve günümüzde de var olan güçlü Templar organizasyonunu alt etmek için geçmişindeki bilgi ve tecrübeyi kullanır.

Film hakkındaki ilk yorumlar oldukça kötü.

Sosyal Medya – İnternet

Bu güne kadar resimlere sanatsal efekt verme amacı ile kullandığımız Prisma uygulaması, güncelleme ile çalışma mantığını değiştirdi. Daha öncesinde sadece efekt vermeye yarayan ve çekilen resimleri cihaz hafızasına kaydeden Prisma, yeni güncelleme ile sosyal medya platformu haline dönüştü. Bundan böyle çektiğiniz resimleri profilinizde paylaşabilecek, kişileri takip edebilecek ve beğeni atabileceksiniz.

Bir başka görsel sosyal medya uygulamalarından Instagram için de küçük bir güncelleme yayınlandı.

Son güncelleme ile uygulamaya katılan özellik, kullanıcılara beğendikleri paylaşımları kaydetme seçeneği sunuyor. Bu sayede ilgili gönderimlere çevrimdışıyken de bakabiliyorsunuz.

Kaydettiğiniz paylaşımlar uygulama içerisinde farklı bir sekmenin altında birikiyor. Sizlerde istediğiniz zaman bu sekmeye geçerek önceden kaydettiğiniz paylaşımları internet bağlantısı olmadan görebiliyorsunuz.

Bir paylaşımı kaydetmek isterseniz fotoğrafta da görebileceğiniz küçük bayrak işaretine tıklamanız yeterli.