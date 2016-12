Her Apple Watch Kullanıcısın Bilmesi Gereken 9 İpucu

Akıllı saat teknolojilerine son dönemde ne kadar sıcak bakıldığını biliyoruz. Her ne kadar yılın son dönemlerinde yapılan araştırmalarda akıllı saatlerin genel olarak satış oranlarında bir düşüş yaşandığı ve teknolojinin geriye doğru seyrettiği iddia edilse de hemen her akıllı saat markası için bunu söylemek doğru değil. Hele ki Apple’ın piyasaya sürdüğü Apple Watch serisi için bu durum tam tersi olarak seyretmekte. Şu an için akıllı saat pazarının en çok satan serilerinden de biri olan Apple Watch akıllı saat serilerinin bu kadar çok satılmasında tabi ki saatin özelliklerinin de doğrudan etkisi var.

Apple Watch Saatinde Gizli Kalmış Özellikler

Bu noktada aslında Apple Watch akıllı saat serisi için hem Apple tarafından hem de Apple’a yakın kaynaklar tarafından sürekli olarak yer verilen özellikler için açıklamalar yapıldığı biliniyor. Fakat saatlerin bazı özellikleri çok az kullanıcı tarafından biliniyor. Peki, Apple Watch için kullanıcıların bilmesi gereken püf noktalar neler? Bakalım.

1.Ekran Görüntülerini Devre Dışı Bırakma

Apple Watch akıllı saatlerinin en çok beğenilen özelliklerinden birisi akıllı saatlerin ekran görüntüsü alabilme özelliği. Saat üzerindeki fiziksel tuşları kullanarak doğrudan saatlerin ekran görüntüsünü alabiliyorsunuz. Bu özellik büyük bir ayrıcalık olarak gösterilirken aynı zamanda bu özellik Apple Watch akıllı saatlerinin hafızasının da sıklıkla dolmasına neden oluyor. Zira yanlışlıkla bile sürekli ekran görüntüsü alabiliyorsunuz. Bu sorunun önüne geçmek için kullanmadığınız durumlarda ekran görüntü özelliğini devre dışı bırakmanız mümkün. Bunun için yapmanız gereken ayarlar ise şöyle;

iPhone akıllı telefon üzerinden Apple Watch uygulamasını açmak. Ardından ise Genel – ardından da Ekran görüntüleri kısmını “kapalı” şekline getirmeniz gerekiyor. Bundan sonra size özelliği açmadığınız sürece saat ekran görüntüsü almıyor.

2.Siri İçin İki Farklı Kullanım

Apple Watch kullanıcılarının bilmesi gereken bir diğer nokta ise saatlerde Siri kullanımının nasıl yapıldığı. Aslında genel olarak Dijital Crown adı verilen saatin en büyük fiziksel tuşunu kullanmanız yeterli oluyor. Fakat bunun dışında bir yöntem daha var. Bu yöntem iPhone akıllı telefon kullanıcılarının alışkın olduğu “Hey Siri” komutunu vermeniz gerekiyor. Ardından Siri yine kullanıma geçiyor.

3.MacBook Bilgisayar Kilidini Açmak

Apple akıllı saat kullanıcılarının en çok bilmesi gereken özelliklerden birisi bu. MacOS işletim sisteminin yeni güncellemesinden sonra sunulan özellik ile beraber artık Apple Watch akıllı saatlerinizi kullanarak doğrudan MacBook bilgisayarlarınızın kilidini açabiliyorsunuz. Bunun için izlenecek yol şöyle;

Sistem tercihleri – Güvenlik ve Gizlilik – Apple Watch’ın Mac kilidini açmasına izin ver- Ardından şifre girişi yap.

4.Kayıp iPhone Telefonu Bulmak

Apple Watch ile bağlantılı iPhone akıllı telefonunuzu kaybetmeniz durumunda telefon yerini belli etmesini sağlayabiliyorsunuz. Bunun için Apple Watch’ı hızlı bir şekilde yüze doğru yöneltip ardından iPhone Ping butonuna basılı tutmak gerekiyor. Bu sayede iPhone akıllı telefonun sessiz konumda olması durumunda bile ses çıkarması ve flash ışıklarının yanıp sönmesi sağlanıyor.

5.Hızlı Uygulama Geçişi

Apple akıllı saatlerinin kullanımını çok daha detaylı hale getiren bir diğer özellik ise hızlı uygulama geçişi sistemi. Bu sistem sayesinde hangi uygulamada olursanız olun doğrudan ana ekrana dönüş yapabiliyorsunuz. Bunun için fiziksel tuş olarak bilinen Dijital Crown tuşuna iki kere basmanız yeterli oluyor.

6.Dock Çubuğu

Bir diğer unutulan ama bir o kadar da işlevsel olan özelliklerden birisi de Dock çubuk ayarları. Apple Watch akıllı saatlerde uygulama kısayol çubuklarını düzenlemek isterseniz bunun için de Apple Watch uygulamasını açıp ardından ise Dock ve Düzenle sekmesini kullanmanız ve düzenleme bölümüne geçmeniz gerekiyor.

7.Yardım Özelliği SOS Kullanımı

Apple akıllı saatleri için yayınlanan son güncellemeden sonra yardım özelliği de devreye sokuldu. Yeni güncellemeden sonra gelen özellik sayesinde artık kullanıcılar acil durumlarda doğrudan saatlerin yanında yer alan fiziksel tuşa bir süre basılı tutması durumunda saat ekrana acil durum numaralarından birisinin yazılmasını isteyerek yardım çağırmanızı da sağlayacaktır.

8.Su Tahliye Sistemi Kullanımı

Apple Watch akıllı saatler için bilinmesi gereken hayati özelliklerden birisi de su tahliye sistemi. Apple Watch 2 akıllı saatleri için geçerli olan özellik sayesinde saatinizle her suya girip çıktığınızda saatin içerisinde biriken suyu boşaltmanız gerekiyor. Bunun için yapmanız gereken ise kontrol merkezi bölümündeyken saati yukarı doğru kaydırmak ve çıkan su damlası sistemine tıklamak. Bu sayede süper sonic ses sistemleri sayesinde saatin içerisinde bulunan suyu özel hoparlör sistemi ile dışarı atabiliyorsunuz.

9.Uyandırma Özelliğini Kullanma

Apple Watch 2 akıllı saatleri ile beraber sunulan bir diğer özellikte uyandırma özelliği. Bu özelliği de kullanarak akıllı saatinizin hem pil süresinden tasarruf sağlayabiliyor hem de çok daha etkileşimli bir kullanım oluşturabiliyorsunuz. Söz konusu kullanımda fiziksel tuş Dijital Crown sisteminden yararlanarak tuşu çeviriyorsunuz ve çevirme oranınıza göre yavaş yavaş ekrana saat bilgisi geliyor. Özelliği kullanabilmek için de Genel bakış ayarları kısmından “uyandır” özelliğini açmanız gerek.