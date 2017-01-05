Honor 6X, ABD ve Avrupa’da Satışa Çıkıyor

Honor 6X, ABD’de, Avrupa’da stoklarda ve sadece bugüne özel indirimli ön siparişe açıldı.

Huawei, Honor 6X akıllı telefonunu dün Avrupa ve Kuzey Amerika’ya getirme planlarını açıkladı. Honor 6X başlangıçta Ekim ayında açıklanmıştı. Ve şimdi 10 Ocak’ta satışa çıkacak. Ayrıca cihaz bugün ABD’de ön sipariş için hazır durumda. Honor’un kendi çevrimiçi mağazasından ön sipariş verebilir veya isterseniz Best Buy veya Amazon ile birlikte sipariş verebilirsiniz. Fiyatı 249.99 dolar.

Honor 6X aslında Huawei‘nin kıtadaki resmi çevrimiçi mağazasında (vMall’da) stoklanarak hazır duruma getiriliyor. Gri renkli veya altın renkli versiyonlarını şimdi seçebilirsiniz, zira gri renk henüz mevcut değildir. (yakında gelmesi bekleniyor)

Honor 6X‘ın normal fiyatı İngiltere’de 224£, Avrupada’da ise 249 Euro’dur (her iki durumda da SIM kiliti bulunmuyor) ancak bugüne özel ön sipariş sayesinde 176.49 £ veya 224.10 € karşılığında alabiliyoruz.

Tek yapmanız gereken şey (gece yarısından önce sipariş vermenin dışında) sepetinize bir tane ekleyin, ardından alışveriş sepetinizde yer alan “xtraordinary price” (uygun fiyata) alabileceğinizi gösteren büyük mavi düğmeyi tıklayın. Bu, otomatik olarak bir indirim kodu uygulayacak ve ödeme sırasında önerilen fiyatın altında ödeme yapacaksınız. Hepsi bu kadar.

Honor 6X ile ilgili yorum yapmaktan kaçınmayın. Bekliyoruz..