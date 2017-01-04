Honor 6X Resmi Olarak Bu Ay Çıkıyor

Honor 6X akıllı telefonu geçtiğimiz Ekim ayında Çin’de resmi olarak duyurulmuştu ve bazı üçüncü taraf perakendeciler gözden kaçırmış olsa da, 6X başka hiçbir yerde resmi olarak mevcut değildi.

Bu durum değişmek üzere. Bugün, CES öncesi açıklanan bir haberde, Huawei‘nin bağlı kuruluşu Honor Honor 6X‘in kullanıma sunulmasının genişletildiğini açıkladı. Bu orta segment cihaz cazip özellikleri nedeniyle Çin’de çok iyi bir performans sergiledi ve Honor 6X‘i daha çok pazara sunmaktan memnuniyet duyuyoruz dedi.

Honor 6X Özellikleri

Honor 6X, 5.5″ IPS 1080p ekran ve bir metal unibod’a sarılmış Kirin 655 yonga setine sahip. 8 çekirdekli işlemci (4×2.1 GHz A53 + 4×1.7 GHz A53) ve Mali-T830MP2 ile orta seviye sınıfı olan çip ile geliyor. Ayrıca 32GB depolama alanına sahip 3GB RAM ve 64GB dahili bellekli 4GB RAM olmak üzere iki yapılandırma mevcut.

Honor 6X‘in en dikkat çeken özelliği arka tarafta yer alan çift kamera. Huawei P9‘lardan farklı olarak, bu kurulum daha geleneksel bir düzende geliyor. İlk sensör, faz algılama yetenekleriyle birleştirilmiş 12MP’lik bir sensör iken, ikincil 2MP kamera sadece derinlik bilgisi elde etmek için kullanılmaktadır.

Honor 6X, bir parmak izi tarayıcı ve bir şarjla 2 gün kullanım vaat edilen 3,340 mAh pil ile geliyor.

Son olarak, Honor 6X için mevcut renk seçenekleri Gri, Altın ve Gümüş’tür.

Çoğunlukla Avrupa pazarları için tasarlanan küresel model, 10 Ocak’ta Vmall ve Amazon vasıtasıyla piyasaya çıkacak. Çoğu AB pazarında 249 € ve İngiltere’de 224.99 € ‘ya mal olacak. Ayrıca, Mart ayı sonuna kadar 299 € ‘luk 4GB / 64GB lik hafızaya sahip olabileceksiniz

ABD’de Honor 6X 249.99 dolar fiyatla satışa sunulacak ve yarın HiHonor, Amazon, BestBuy ve Newegg ile ön sipariş üzerine çıkacak ve daha sonra 10 Ocak’ta satışa sunulacak. 4GB / 64GB’lık satışların mart sonuna kadar piyasaya çıkması bekleniyor. Bu modellerin fiyatı ise yaklaşık 299.99 dolar.

ABD müşterileri, Honor 6X‘in 199.99 $ karşılığında sınırlı miktarda satışa sunulacağı modele de katılacaklar. Bunlar HiHonor.com’da öğle saatlerinde 10, 17, 24 ve 31 Ocak’ta yapılacaktır.