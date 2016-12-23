Honor 8 için Nougat 7.0 Güncellemesi Şubat Ayında Geliyor!

Honor, Nougat güncellemesinin resmi olarak Honor 8‘e geleceği için bir tarihi teyit etti. Honor 8, Huawei‘nin en yeni EMUI 5.0 arayüzü Android Nougat 7.0 üzerine yerleştirildi.

Nougat Beta testi, geçen ayın sonundan bu yana Honor 8‘in beta testleri için zaten devam ediyordu. EMUI 5.0 arayüzü, akıllı telefonunuzun Kirin 950’den en iyi performansı alması için en sık kullandığınız uygulamalara göre uygulamalarınıza öncelik verebilen yeni optimizasyonlar ve öğrenme algoritmaları getiriyor.

Bu yeni güncelleme ile aynı zamanda bir dizi yeni güç tasarrufu moduna sahip daha akıllı bir güç yönetim sistemine sahip olacaksınız.

Yeni kullanıcı arayüzü Huawei Mate 9‘da bulunan kullanıcı arayüzü ile aynıdır ve başlatıcısı, halihazırda bir uygulama sahibi olmayı tercih edenler için bir uygulama çekmecesi olsun veya olmasın kullanılabilir. Mate 9‘un yazılımıyla olan tek yakınması, bildirimleri işleme biçimiydi, ancak Honor 8 için Nougat Beta kurulması doğruysa, bildirimleri daha farklı, daha yumuşak olarak ele almalıydı.

Şirket, Android Nougat‘ın Honor 8‘de piyasaya sürülmesi için ay olarak “Şubat 2017” den bahsetti; bu nedenle ayın başında mı yoksa sonunun başında olacağını hala bilmiyoruz. Honor 8‘in Beta’sının geçen ayın sonlarına doğru tohumlamaya başladığı göz önüne alındığında, Beta’nın başlangıcı ile tamamlanan yapının gerçek çıkışı arasında epey bir zaman var.

Yenileyici olarak, Honor 8 markanın ilk çift kamera akıllı telefonu. Bu çift kamera, ana şirket olan Huawei‘den ve Leica markalı P9 modelinden çift kamera ile üretildi. Honor 8′de 5,2 inçlik 1080p ekran, Kirin 950 işlemci, 4GB RAM, 32 veya 64GB microSD genişletilebilir depolama alanı, programlanabilir kısayol tuşu bulunan arka ayarlı parmak izi tarayıcısı ve çift 12MP kamera lensleri bulunuyor. Ayrıca, dayanıklılık testlerimizde piliyle oldukça iyi olan 3.000 mAh pil var.