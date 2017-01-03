Honor, Bugün Yeni Modelini Tanıtacak

Çinli akıllı telefon üreticisi Huawei‘nin alt markası Honor, bugün CES 2017 etkinliği kapsamında yeni akıllı telefonunu tanıtacak.

30 Aralık’ta Honor‘un Twitter hesabından yapılan paylaşımlarda “muhteşem” bir ürünün tanıtılacağının duyurusu yapılmıştı. Ancak bu duyuruda Honor‘un yeni modeline dair hiçbir belirli detaya temas edilmemişti.

Yılbaşından itibaren Honor, yeni ürünüyle ilgili birkaç tweet paylaştı. “Daha fazlasını ummak için cesaretin var mı?” ve “Bir telefon hiç bu kadar şahane olmamıştı” gibi cümlelerle Honor hayranlarının merakını tahrik eden bu paylaşımlar, kısa süre içinde yüzlerce kez paylaşıldı.

“Tık tık! Bugün 3 Ocak, büyük gün! Hazır mısın?” paylaşımında ise Honor‘un yeni akıllı telefonunun tanıtımına saatler kaldığı bilgisi verildi.

Yeni Honor modelinin donanım özellikleri bilinmiyor

Şuan için elimizde yeni Honor modeline ait pek bir detay yok, ancak Honor‘un Twitter hesabından “çift veya hiç” şeklinde paylaşımlar yapıldığını göz önünde bulundurarak çift lensli bir kameranın bulunacağı sonucuna varabiliriz. Bunun dışında cihaza dair fotoğraflar da henüz paylaşılmış değil.

Dünyanın en büyük tüketici elektronik fuarları arasında gösterilen CES 2017 etkinliği, ABD’nin Nevada eyaletindeki Las Vegas şehrinde düzenleniyor. 3 Ocak tarihinden, yani bugünden itibaren kapılarını ziyaretçilere açan fuarda birçok teknoloji firması boy gösterip en yeni modellerini tanıtacak. Yeni cihazını tanıtacağını resmen duyuran Honor da bu markalar arasında yer alıyor.

Peki, sizce Honor’un yeni modeli nasıl bir donanıma sahip olacak? Yorumlarınızla bildirin!