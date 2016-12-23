HTC 10 ve HTC One M9 Güncellendi

HTC‘nin amiral gemisi modelleri arasında gösterilen HTC 10 ve HTC One M9 modelleri için yeni bir güncelleme daha yayınlandı. Bu hafta aktif hale gelen güncellemeyle birlikte ilgili modeller daha kararlı çalışmaya başlayacak.

Güncellemede ne gibi değişikliklerin yapıldığına dair tafsilatlı bir açıklama yapmaktan çekinen HTC, yalnızca sistem tarafında geliştirmeler yapıldığını belirtmekle yetindi. Öte yandan Google tarafından Android işletim sistemine verilen en son güvenlik yaması da güncellemedeki yerini aldı.

HTC 10‘a verilen güncellemenin sürüm numarası 2.38.617.6 olarak belirtildi. Toplam 609.58 MB boyutundaki güncellemeyi herhangi bir WiFi ağına bağlandıktan sonra telefonunuza indirebilirsiniz.

Toplam 559.85 MB büyüklükteki HTC One M9 güncellemesinde ise yazılım versiyonu 4.19.617.1’e yükseldi.

Güncelleme indirilebilir hale geldi

Her iki telefona gelen güncellemenin boyutları gayet makul seviyelerde. Zaten güncellemeyle birlikte köklü bir sistem değişikliği yapılmıyor, daha çok güvenlik açıkları kapatılıyor ve sistem kararlılığı artırılıyor.

Hatırlanacağı üzere bir önceki güncellemede Android işletim sistemi 7.0 numaralı Nougat sürümüne yükseltilmişti. Doğrudan operatörler aracılığıyla satın alınan telefonlara daha geç güncelleme gelebiliyor olsa da, 2017’nin ilk çeyreğinde her iki telefonun da Android 7.0 Nougat’a yükseltileceği öngörülüyor.

HTC’nin en son çıkardığı telefon modeli Bolt da Google’ın en son çıkardığı işletim sistemiyle müşterilerin kullanımına sunulmuştu. A9 modeline de yakın tarihte Nougat’ın geleceği resmen doğrulandı, ancak ne zaman indirilebilir hale geleceğine dair tam bir tarih verilmiş değil.