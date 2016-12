HTC 12 Ocak 2017’de Ocean Note’u Açıklayabilir

HTC firması “U” harfine atıfta bulunarak 12 Ocak 2017 tarihini işaret etmişti. O tarihte tanıtılacak cihaz akıllı telefon olup olmadığı kesin değil ama söylentilere göre Ocean Note olabilir. ePrice’ın daha önce değindiği phablet telefon modeli olabilir. Hatta başka bir iddia cihazın 28 Ocak 2017 tarihinde piyasaya sürüleceği yönünde.

Cihazın ismi HTC Ocean Note da olmayabilir. Ayrıca Ocean Master ve Ocean Smart isimleri de geçmekte. Anlaşılan HTC, One serisini bitirip Ocean serisine geçecek. Bunlar sadece spekülasyon ama HTC One X9 modelinin devamı olan HTC One X10 da gelebilir veya yeni bir sanal gerçeklik başlığı. X10 modelinin gelmesi daha yüksek bir ihtimal görünüyor çünkü X9 modeli 2016 Ocak ayında yayınlanmıştı.

Diğer bir ihtimal ise yeni Desire modeli çıkabilir. Eğer bu haberimizde geçen bilgiler doğruysa o zaman HTC firmasının 2017 yılının ilk çeyreğinde üç yeni telefon çıkartacağı iddiası da doğru olabilir. Söylentiler ve iddialar bitmiyor ama doğru olan bir şey var Tayvanlı üreticinin mobil işini bitmiyor olması.