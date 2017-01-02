HTC U Ultra’ya dair detaylar netleşiyor

HTC‘nin “For U” isimli etkinliği 12 Ocak tarihinde düzenleyeceği şirketin resmî sosyal medya hesaplarından duyurulmuştu. Bilindiği üzere “For U“, İngilizce’de “Senin için” anlamına geliyor. Ancak bu cümlede büyük yazılan “U” harfiyle de HTC‘nin yeni ürün ailesinin ismine işaret edildiği tahmin ediliyor.

Şuan için For U etkinliğinde nelerin tanıtılacağı hakkında doğrulanmış bilgilere sahip değiliz, ancak sızıntı haberleriyle ün yapan @OnLeaks isimli Twitter hesabı bu etkinlik hakkında önemli ipuçları verdi. Buna göre önümüzdeki etkinlikle HTC U Ultra isminde yeni bir akıllı telefon tanıtılacak!

Doğrulanmamış bir kaynaktan önemli tüyolar aldığını duyuran OnLeaks, Twitter‘da paylaştığı mesajında şu satırlara yer verdi:

“Bu yazdıklarımı henüz doğrulayamadığım bir kaynaktan aldım ama yine de paylaşıyorum. HTC Ocean Note = HTC U Ultra = 6 inç ekran, 3.5 mm’lik kulaklık giriş yok…”

Got it from an unverified source but I put that here anyway… 😏#HTC Ocean Note = HTC U Ultra = 6" display = no 3.5mm Jack… — OnLeaks (@OnLeaks) December 31, 2016

Daha önce de dedikodusu yapılan HTC Ocean Note isimli modelin HTC U Ultra adıyla tanıtılacağını öne süren @OnLeaks, cihazın teknik detaylarına ait kısa bilgilendirmeler yapmayı da ihmal etmedi.

Yabancı teknoloji sitelerinde HTC Ocean Note’un 5.5 veya 5.7 inçlik bir ekrana sahip olacağı iddia ediliyordu. Ancak bu paylaşıma göre HTC Ocean Note yerine HTC U Ultra ismi tercih edilecek ve ekran tam 6 inç büyüklüğünde olacak. Eğer bu iddialar doğru çıkarsa, HTC U Ultra’nın phablet klasmanında boy ölçüşmesine tanıklık edebiliriz.

Apple‘ın öncülüğünü yaptığı ve birçok büyük telefon üreticisinin de dahil olduğu 3.5 mm’lik kulaklık girişini kaldırma kervanına HTC‘nin katılacağı da diğer iddialar arasında yer aldı.