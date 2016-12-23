HTC X10 Görüntüleri Yayınlandı!

Geçtiğimiz ay Avrasya Ekonomi Komisyonu tarafından açıklanan HTC X10, şimdi görüntülerde sızdırıldı. Sızıntı büyük ölçüde cihazın ön yüzüne odaklanıyor, ancak üst tarafını gösteren bir resim var.

Görünen o ki, telefonda parmak izi sensörü yok. Helio P10 SoC, 5.5-inç tam HD ekran, 13MP arka kamera ve 3GB RAM de dahil olmak üzere kayda değer bazı önemli özellikleri ortaya koyuyor. Bu özelliklerin çoğu, söylenenlerin hepsiyle uyuşuyor.

Sızıntı, cihazın döviz kurlarına göre yaklaşık 287 dolar civarı bir fiyat etiketine sahip olacağını gösteriyor. Çin’de yaklaşık 2.000 RMB civarında perakende satış yapacağını söylüyor. Önümüzdeki ay resmi açıklama yapılacağı bekleniyor. Muhtemelen CES 2017’de tüm detayları ile gün yüzüne çıkar.

İşte HTC X10 Görüntüleri