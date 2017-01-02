Huawei Kirin 970 Ortaya Çıktı. İşte Tüm Özellikler!

CES 2017 Fuarına artık sadece sayılı günler kaldı. Teknoloji fuarları arasında en büyük etkinliklerden birisi olarak öne çıkan fuarın yaklaşmasıyla beraber fuarda tanıtılacak olan ürünlerde bir bir ortaya çıkmaya başladı. Bu noktada son olarak mobil işlemci ürünleri de ortaya çıkmaya başladı. Tanıtımdan önce özellikleri ortaya çıkan son işlemci ise Huawei Kirin 970 serisi oldu.

Huawei Kirin 970 Özellikleri Ve Performansı Nasıl?

Huawei akıllı telefonlarında da doğrudan kullandığı ana işlemcilerden birisi olarak bilinen Kirin serisinin yeni serisi olan Huawei Kirin 970 işlemcilerin özelliklerine bakalım.

Yine İki Kümeli İşlemci Seti

Yeni Huawei Kirin 970 mobil işlemcilerinde de daha yüksek performans için yine iki kümeli işlemci modelini kullanan serilerden biri olarak öne çıktı. Toplamda 8 çekirdek bulunduracak olan işlemcilerin 4 çekirdeği bir kümede diğer 4 çekirdeği ise ikinci kümede bulunduracağını belirtelim.

Bu noktada ilk kümede ARM-Cortex-A73 işlemciler yer alırken nitekim daha düşük bir çalışma hızına sahip olacak olan ARM-Cortex-A53 serisi işlemcilere sahip olacağı ortaya çıktı. Her iki işlemci kümesinin de genel olarak birbirine yakın hızlara sahip olmasıyla beraber performans konusunda ise beklenen değerler elde edilebilecek.

Toplamda 3.0 GHz Hız Değeri

Her iki işlemci kümesiyle beraber Huawei Kirin 970 işlemcilerin tam performans çalışması durumunda ise işlemcilerin hızlarının 2,8 GHz değeri ile maksimum 3.0 GHz değerine ulaşabileceği belirtiliyor.

Neredeyse bilgisayarlarda gördüğümüz işlemci hızlarına ulaşabilecek olan yeni mobil işlemci modelinin bu sayede Huawei akıllı telefonlarına bir hayli yüksek performans ekleyeceği de düşünülüyor. Tabi işlemcilere eşlik edecek olan Ram değerinin de bu noktada bir hayli önemli olduğunu da belirtelim.

Daha Yüksek Performans Daha Düşük Hız

Huawei Kirin 970 serisinde tüm bu değerleri ile beraber işlemcilerin genel olarak performans değerleri artarken işlemcilerin güç tüketim ihtiyacının da azalacağı düşünülüyor. En az %20 oranında eski seriye göre daha performanslı olacak olan modelin internet konusunda da Cat 12 LTE modem desteğinin olması Huawei Kirin 970 serisinin ne kadar yüksek bir teknolojiye sahip olacağını da göstermekte.

10 nm Üretim Sürecine Dahil

Son olarak Huawei Kirin 970 serisi işlemcilerin yeni nesil 10 nm üretim teknolojisine dahil edileceği de açıklandı. TSMC’nin üretim sürecine dahil olmasıyla beraber serinin çok daha ince bir yapısı olacağı da düşünülüyor. Haliyle buradan çıkarım yaparsak Huawei Kirin 970 ile beraber gelen telefonlar çok daha ince tasarımlara sahip olabilir.

Muhtemelen Huawei Mate 10 ve Huawei P10 içerisinde kullanılacak olan işlemcilerin haliyle bu modellerinde daha ince olmasını sağlayacağı kesin. Bunun dışında geri kalan tüm detayların ise CES 2017 fuarında belli olması bekleniyor.