Huawei Mate 9 Türkiye Satışı Başladı. İşte Telefonun Fiyatı!

Akıllı telefon ürünlerine sürekli yenisi eklenmeye devam ederken birçok marka artık stratejileri gereği yeni seri akıllı telefonlarını hemen her bölge için anında piyasaya sürmüyor. Bunun yerine telefonların farklı bölgelerde farklı dönemlerde satışa çıkması sağlanarak hem stok durumu daha iyi kontrol edilebiliyor hem de akıllı telefonlar daha uzun süre gündemde tutulabiliyor. İşte bunun gibi bir yol izleyen markalardan birisi de Huawei oldu. Son modellerinden biri olan Huawei Mate 9 için sadece belli bölgelerde satışa başlayan marka sonunda ülkemiz içinde satışa çıkarıldı.

Huawei Mate 9 Kullanıcılara Nasıl Özellikler Sunuyor?

Akıllı telefonların dev markalarından biri olan Huawei’nin başarılı serilerinden de biri olarak gösteriliyor. Ülkemiz içinde satışa sunulmaya başlanan telefonun özellikleri ise merak konusu. Peki, Huawei Mate 9 üzerinde ne gibi özelliklerle beraber geliyor? Bu özellikler karşılığında istenen fiyat ne?

Ekran Boyuttu İle Phablet Kategorisine Dahil Edildi

İlk olarak Huawei Mate 9 akıllı telefonlarının ekran özellikleri hakkında bilgi verelim. Ekran konusunda 5,9 inç gibi oldukça yüksek bir ekran boyutu sunan seri bu sayede Phablet modellerinden de biri olarak gösteriliyor. Bunun dışında ekran çözünürlük değeri olarak da 1080p Full HD desteği de sunan modelin ekran yönünden üst segment akıllı telefonlarından biri olduğunu da belirtmek gerekiyor. Ayrıca ekranın IPS özellikli olduğunu da unutmayalım.

Teknik Özellikler Oldukça Başarılı

Gelelim Huawei Mate 9 akıllı telefonlarının teknik özelliklerine. iPhone 7 ve Samsung Galaxy S7 Edge modelleri ile başa çıkabilecek bir teknoloji ile beraber gelen Huawei Mate 9 teknik özellikleri konusunda da oldukça başarılı modellerden bir tanesi. Zira telefonda yine marka tarafından geliştirilen en başarılı işlemci serisi yani Kirin 960 işlemcilerine yer verilmiş.

Bunun dışında 4 GB Ram bellek sayesinde telefonun işlemcilerinin de tam performans için desteklendiğini de belirtelim. Ekstra olarak 64 GB dahili depolama alanı ile beraber gelen akıllı telefon bunun dışında 4000 mAh değerine sahip olan pil kapasiteleri ile pil süreleri konusunda da üst segment akıllı telefonlardan aranan özellikleri olduğu gibi ortaya koyuyor. Ayrıca geliştirilmiş çift kamera teknolojisi de telefonu bir adım daha öne çıkarıyor.

Telefonun Türkiye Fiyatı Ne Olacak?

Her ne kadar uzun süredir piyasa da yer alsa da ülkemizde satışı bir türlü başlamayan akıllı telefonların geçtiğimiz günlerde de ülkemizde de satışa sunulmaya başlandığı da belirtilmişti. Huawei Mate 9 serisi akıllı telefonların ülkemiz için açıklanan satış fiyatının ise 2.999 TL yani aslında 3.000 TL olduğunu belirtelim. Hem Samsung hem de Apple akıllı telefonlarının yeni rakibi olarak gösterilen telefon fiyat konusunda da aynı rekabeti gösterecek gibi. Fakat telefon ne kadar tercih edilir şu an için söylemek oldukça zor.