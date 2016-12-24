Huawei Mate 9’a Yeni Bir Renk Geliyor

Huawei Mate 9, geçtiğimiz kasım ayında tanıtılmıştı ve hali hazırda çeşitli renklerde piyasaya sürülmüştü. Ve şimdi, Çinli şirket listeye yeni bir renk ekledi: obsidien siyah. (Koyu siyah da denebilir)

Renkten başka, yeni model fiyat da dahil olmak üzere her yönüyle halihazırda mevcut olan modellere benzemektedir. Obsidien siyah varyant, mevcudiyete gelince, 25 Aralık’tan itibaren satışa başlayacak. Türkiye’de ne zaman satışa çıkacağı konusunda net bir bilgi yok ama çok uzun sürmeyecektir.

Hatırlarsanız bu sene epey bir marka siyah renklerini tanıttı. Örneğin iPhone 7 ile ilk defa siyah renkleri piyasaya sundu. Sonrasında Galaxy S7 Edge Siyah rengi ile raflarda yerini almayı bekliyor.

Siyah renk hakkında düşüncelerinizi alabilir miyiz? Siyah renk gerçekten bu kadar önemli mi?