Instagram 600 Milyon Aylık Kullanıcıya Ulaştı

Instagram, periyodik olarak 600 milyon aylık aktif kullanıcısına ulaştı ve son 100 milyon kullanıcısını daha önce hiç olmadığı kadar hızlı ekledi. Instagram’ın aynı zamanda Türkiye kullanıcı sayısı da beklenenden fazla büyüdü.

Instagram kullanıcı tabanı iki yılda 300 milyon aylık kullanıcıdan 600 milyon aylık kullanıcıya kadar iki katına çıktı. Instagram haziran ayında 500 milyon kullanıcıya ulaşmıştı ve son 100 milyon kullanıcısını son altı ayda elde etti. Uygulama daha önce, 400 milyon kullanıcıdan 500 milyon kullanıcısına büyümek için dokuz ay sürmüştü.

Instagram ilk kez 2010’da piyasaya çıktı ve Facebook tarafından 2012’de yaklaşık 1 milyar dolara satın alındı. Şirket bu yıl küresel reklamcılık işini büyütmeye ve gerçek zamanlı olarak daha fazla paylaşıma odaklanmaya çalıştı. İlk önce yaklaşık bir yıl önce reklam yayınlamanın ardından, uygulama geçtiğimiz eylül ayında 500.000 reklamverene ulaştı. eMarketer’e göre Instagram’ın bu yıl mobil reklam gelirleri yaklaşık 1,5 milyar dolara, 2018 yılında 5 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Son zamanlarda, Instagram, mobil alışverişe yöneldi ve geçen ay uygulama içinde ürün taramayı teşvik etmek için bir dizi yeni araç başlattı.

Instagram ayrıca, uygulama içinde daha sık ve kendiliğinden paylaşmayı teşvik etmek için güncellemelerini düzenli olarak yaymaya başladı. Geçen ay ilk defa canlı video yayınladı ve bu hafta aracı tüm ABD kullanıcılarına genişletti. Canlı video, canlı bir akış bittikten hemen sonra uygulamada kaybolur; bu da kullanıcıları aracı denemeye teşvik etmesine yardımcı olmuştur. Instagram, bu yaz, Snapchat’ın anlık “Hikayem” özelliğinin bir kopyasını başlattı; kullanıcılar, fotoğraf ve video kliplerinin resimlerini ve filtrelerini içeren zincirleri postalamalarını sağlıyor. Instagram’ın özelliği günde 100 milyon aktif kullanıcıya sahip. (Buna karşılık Snapchat’ın günlük 300 milyon aktif kullanıcısı olduğu bildirildi.)

Instagram kısa süre önce kısa mesaj paylaşımını “Direct” mesajlaşma servisine dahil etti. Geçtiğimiz ay Instagram, kullanıcıların geleneksel doğrudan mesajlaşmayı aynı tutarken, grup ve özel “Doğrudan” yayınlarda kaybolan fotoğraf ve videoları göndermesine olanak tanıdı. Direct, 80 milyon kullanıcıdan, 300 milyon aylık aktif kullanıcı sayısına ulaştı.

Instagram’ın ürün müdürü Kevin Weil, geçen ay düzenlediği bir röportajda “Instagram, vurgulamaları paylaşmak için bir yerden günün her anını özgür bir alanda paylaşabileceğiniz bir yere gidiyor” dedi.

Şimdiye kadar Instagram için daha rahat paylaşımı teşvik etmek istiyorlardı. Şirketin söylediği gibi, Instagram’daki hem özel hem de kamusal araçlarla video ve fotoğraf paylaşımı hikayelerin başlangıcından bu yana önemli ölçüde arttı. Ve şirket yakın bir zamanda kullanıcı tabanını genişletmeyi durdurmak istemiyor. Instagram CEO’su Kevin Systrom, Ağustos ayında FORBES’e verdiği demeçte, Instagram’a yönelik nihai vizyonunun, dünyanın herhangi bir yerindeki her şeyin her an görsel bir kaydı haline gelmesini ve kullanıcıların keşfetmek istedikleri gezegenin herhangi bir köşesine geçmesini sağladığını söyledi. Bu hedefi gerçekleştirmek için Systrom, Facebook‘a rakip bir izleyici kiti kurarak en az bir milyar kullanıcıya ulaşmayı düşünüyor.

Instagram Türkiye kullanıcı sayısı

Instagram EMEA Bölge İş Geliştirme Yöneticisi Amy Cole, instagram’ın Türkiye’deki kullanıcı sayısının 1 Ekim 2016 itibari ile 22 Milyon‘a ulaştığını açıkladı. Bu kullanıcı sayısı ile Türkiye, instagram dünya sıralamasında 4. ülke haline geldi. Amerika 1. sırada yer alırken, 2. sırada Rusya ve 3. sırada ise Brezilya yer aldı.