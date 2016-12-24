iOS 10.2 iPhone’ların Batarya Performansını Düşürdü

Cep telefonlarını iOS’un 10.2 numaralı sürümüne güncelleyen birçok iPhone kullanıcısı, batarya performansının inanılmaz şekilde düşüş göstermesinden şikayetçi oldu. Hatırlanacağı üzere Apple, çeşitli ülkelerde sattığı iPhone 6s ve daha eski bazı iPhone modellerinde bataryanın yüzde 30’a düştükten sonra cihazın aniden kapanması sorunuyla karşılaştığını doğrulamıştı.

Bunun üzerine yeni bir iOS güncellemesi hazırlayan ve cihazlara dağıtan Apple, sorunu çözmek yerine daha fazla iPhone modeline aynı hatayı bulaştırmış oldu. Güncellemeden önce batarya sorunu yaşamayan birçok kullanıcı, Apple forumlarında ve Reddit’te şikayetini dile getirmeye başladı.

İlk başlarda sınırlı sayıdaki iPhone 6s modelini etkileyen hatanın iOS 10.2 güncellemesiyle birlikte birçok iPhone modelinde de görülmeye başlaması tepkilere yol açtı. Bataryanın durumu yüzde 30’un altına düşünce aniden kapanan telefonlar olduğu gibi, bazı iPhone 6 kullanıcıları yüzde 50 olan bataryanın aniden yüzde 30’a düştüğünü ve ardından kapandığını da belirtiyor.

Sorunlu iPhone 6s’lerin bataryası değiştiriliyor

Daha çok 2015 yılının Ekim ile Eylül aylarında üretilen iPhone 6s modellerinde görülen batarya problemi ayyuka çıkıncı Apple bir batarya değişim programı başlatmaya karar vermişti. Bu tarihler arasında fabrikadan çıkan telefonların bataryasının değişmesiyle birlikte sorun çözülüyordu.

Ne yazık ki Apple cenahından bu sorunun nasıl ve ne yöntemle çözüleceğine dair resmî bir basın açıklaması yapılmadı. Bataryası problemli iPhone modellerinde önceden olduğu gibi batarya değişim programı mı uygulanacak, yoksa yeni bir yazılım güncellemesiyle sorun giderilecek mi? Herkesin aklını kurcalayan bu sorunun cevabı Apple tarafından açıklanana kadar beklemekten başka yapacak hiçbir şey yok.