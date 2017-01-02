iOS 10.3 Güncellemesi Özellikleri Ve Çıkış Tarihi

Apple son olarak iPhone 7 serisinden hemen önce yeni işletim sistemini duyurmuştu. Apple tarafından yapılan açıklamalarla beraber ilk olarak iPhone 5 ve üstü serilerde kullanılmaya başlanan yeni seri işletim sisteminin beta sürümlerinden sonra ise Apple tarafından beklenen haber verilmiş ve Apple’ın yeni seri işletim sistemi olan iOS 10’un kararlı sürümü kullanıcılara sunulmuştu. Kararlı sürümün hemen arkasından ise Apple işletim sistemi sorunlarını çözmek için bir bir yeni güncellemeler yayınladı. Son olarak ise gündemde iOS 10.3 var.

iOS 10.3 İle Beraber Neler Değişiyor?

İlk olarak iOS 10.1 güncellemesi ve çok kısa bir süre öncede iOS 10.2 güncellemesinin yayınlanmasının hemen ardından Apple’ın şimdilerde ise iOS 10.3 güncellemesi üzerinde çalıştığı ortaya çıktı. Peki iOS 10.3 güncellemesi için ortaya atılan iddialar neler? Daha detaylı olarak ele alalım.

iOS 10.3 İle Yeni Emoji İddiası

Yeni güncelleme ile beraber ortaya atılan ilk özelliklerden birisi yeni klavye güncellemesi ve yeni emoji desteği oldu. Tıpkı iOS 10.2 sürümünde olduğu gibi ilk olarak Apple’ın yeni emoji desteklerini kullanıcılara sunması bekleniyor. Emoji desteği konusunda sunulan yeni sistemde ne kadar fazla yeni karakter görebileceğiz ya da ne orijinal tasarımlar göreceğiz bunları tam olarak bilmiyoruz. Zira henüz bu iddiayı doğrulayan bir açıklamada yok.

iOS 10.3 Sinema Modu İddiası

Yeni işletim sistemi güncellemesi olarak gösterilen iOS 10.3 için en kapsamlı güncelleme iddialarından birisi de sinema modu iddiası. Aslında Apple’ın akıllı telefonlarında daha önceden duyduğumuz bir sistemi yeniden gündeme getirecek olan sinema modu hakkında ise yeni birçok iddia ve kullanım durumu olduğunu da belirtelim. Sinema modu hakkında ilk ortaya atılan iddia ise bu modun ekran karartması üzerine geliştirilen bir mod olduğu belirtiliyor.

Yani şöyle ki söz konusu mod ile beraber kullanıcıların artık sadece bir tuşa basarak ekran düzenini gece sistemine göre değiştirebileceği belirtiliyor. Yani tıpkı sosyal medya uygulamalarında kullanıldığı gibi bir sistemden bahsediyoruz. Karanlık mod olarak bilinen bu modu kullandığınızda telefonun ekranının doğrudan karanlık ekran moduna geçeceği ve arka beyaz aydınlatmanın da kaldırılacağı düşünülüyor. Öyle ki modun adının sinema modu olmasının nedeni de aslında bu olarak düşünülüyor. Söz konusu sistemin nasıl kullanılacağı ya da sistemin tüm ekran teması için geçerli olup olmayacağı da merak konusu oldu.

iOS 10.3 Sinema Modu İçin Uygulama İddiası

Bununla beraber sinema modu için düşünülen bir diğer iddianın ise uygulamalar konusunda olduğunu da belirtelim. Bu sistemde de yine ekran karartma ve düşük ışık modlarının bulunması bekleniyor. Fakat bunun dışında yeni moda özel sinema uygulamalarının da sisteme dahil edilmesi bekleniyor. Yani aslında ekranın karanlık moda geçirilmesi ve ekranın arka ışığının azaltılması gibi ayrıcalıkların bu uygulamalarda daha net görüntü elde etmek için olabileceği de belirtiliyor.

Hataları Giderecek iddiası

Tüm bunlarla beraber Apple’ın şu an için bir başka iOS güncellemesi olan iOS 10.2.1 üzerinde çalışmalar yaptığını da biliyoruz. İlk olarak beta sürümleri yayınlanmaya başlayan yeni güncellemeler için Apple’ın iOS 10.2 sürümünde yaşanan sorunları gidereceği düşünülüyor.

Yeni güncellemede giderilecek hataların listesi de yavaş yavaş belli olmaya başladı. Zira beta sürümlerinde de bu düzeltmeleri görebiliyoruz. Fakat tüm bunlara karşın Apple’ın özellikle pil sorunu gibi büyük sorunlar için ise iOS 10.3 güncellemesini sunacağı düşünülüyor. Bu yeni güncelleme ile beraber haliyle artık pil düzeltmeleri ve pil kontrol sistemlerinin de yer alabileceğini düşünebiliriz. Ama doğrulanmış bir detay olmaması da kafaları karıştırmıyor değil.

Yeni Güncelleme Ne Zaman Yayınlanacak?

iOS 10.3 sürümü için en çok merak edilen konulardan birisine gelelim. Yeni işletim sisteminin ilk olarak beta testlerinin başlayacağı ve beta testlerinin de Ocak ayının ilk çeyreğinde başlayacağı belirtiliyor. Yani aslında iddialara bakacak olursak yeni güncelleme için aslında çok fazla beklemek gerekmeyecek.

Tabi şu an için sadece beta sürümün başlayacağı yani beta testlerine geçileceği belirtiliyor. Diğer bir değişle toplam 7-8 beta sürümü yayınlandığını düşünürsek iOS 10.3 güncellemesinin de kararlı sürümü için daha bir süre beklemek gerektiğini söyleyebiliriz.

Yayınlanan Son Büyük Güncelleme Olabilir Mi?

Gelelim son noktaya yani iOS 10.3 güncellemesinin son büyük iOS 10 güncellemesinin olup olmayacağına. Bu konuda Apple’ın geçmiş güncellemelerine bakacak olursak markanın iOS 10.3 sürümünün işletim sisteminin son büyük güncellemesi olma ihtimali var.

Bunun dışında iOS 10.4 yerine iOS 10.3.1, iOS 10.3.2 şeklinde devam güncellemeleri görmemiz mümkün olacak gibi. iPhone 8 ile beraber iOS 11 sürümünün geleceğinin düşünülmesi artık iOS 11 beta testlerinin de bu güncellemelerin kararlı sürümlerinden sonra başlaması anlamına da geliyor. Tüm bu iddiaların cevaplarını ise Apple’ın yapacağı açıklamaları takip ederek görebileceğiz.

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