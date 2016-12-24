iPad Pro 2 Çıkış Tarihi, Fiyatı ve Bilmeniz Gereken Her Şey

Apple, Eylül 2015’te en büyük tabletini piyasaya sundu. iPad Pro 12.9, 12.9 inç büyüklüğünde bir ekranla geldi, Apple Pencil kalemi desteklendi ve güçlü bir işlemcisi var. – iPad oyununda büyük bir değişiklik oldu.

Daha sonra iPad Pro 9.7, daha küçük bir ekran, yeni True Tone teknolojisi ve şimdiye kadar orijinal iPad Pro’da gördüğümüz tüm özelliklerle gelen bir iPad Air 2 değişimi vardı.

Ancak 2016’nın hızla yaklaşmasıyla birlikte yeni bir geniş ekran iPad’e ihtiyacımız var ve iyi haber şu ki yakında bir tane alacağız: söylenen cihaz her iki Pro modelinin yerini alacak ve üçüncü boyutta da olabilir. İşte şimdiye kadar iPad Pro 2 hakkında bildiğimiz her şey.

iPad Pro 2 hakkında bilmeniz gerekenler

Nedir? Apple’ın bir sonraki tableti

Ne zaman satışa çıkıyor? En erken Mart 2017

Fiyatı ne kadar olacak? Pahalı olacak. yaklaşık 799 ABD doları.

iPad Pro 2 çıkış tarihi

Orijinal iPad Pro bir yaşın üstünde ancak iPad Pro 9.7 2016’nın başlarında ortaya çıktı ve yeni tablet talepleri şu anda yüksek değil, bir iPad Pro 2 için daha uzun süre beklemek zorunda kalacağımız şaşırtıcı değil.

Önceki bültenlere dayanarak, Mart ayı başında 2017 yılının başlarında başlatılması mümkün, ancak bunun için fiş hazırlayan TSMC – beklenenden düşük verimleri görmüş gibi göründüğünden kayrakların ertelendiğine dair kanıtlar var.

Sızıntı haber: Mart 2017 ‘de bunu en erken biz göreceğiz, ancak iPad Pro 2‘nin yaza gelmesi şaşırtıcı değil.

iPad Pro 2 fiyatı

Henüz fiyatlandırma hakkında bir haber yok, bu yüzden yalnızca orijinal iPad Pro’nun fiyatlama modelimiz var. 9.7 inçlik model için 599 $ (2.250 TL), 12.9-inç için 799 $ (2.950 TL), bu nedenle fiyatlandırma Pro 2 için benzer olma olasılığı yüksektir.

iPad Pro 2 tasarımı

En Güncel Sızıntılar:

Daha ince, hafif bir kayrak

iPhone 7’de olduğu gibi suya dayanıklı tasarım

Kulaklık girişi yok

IPad Pro 2 hakkında henüz çok şey bilinmiyor – ancak yeni bir Apple tabletinin sızdırılmış fotoğrafları, bazılarının iPad Pro 2 olduğuna inandığını gösterdi.

Çinli tedarik hattında çalışan bir kaynaktan geldi – Apple Insider’a göre – ve MH1Z2CD / F model numaralı tablet ekranını sergiledi.

Bu sayı varolan herhangi bir üründe bulunmaz, bu yüzden bunun iPad Pro 2 olması mantıklı olabilir. Fotoğraflarda herhangi bir değişiklik göstermediğinden orijinal iPad Pro tableti gibi görünebilir.

Apple, Pro serisinin piyasaya sürülmesi ile ancak yeni özelliklerin farkına varacağımız da sürpriz olmaz.

Bununla birlikte, Apple’ın yeni modelleri daha ince ve daha hafif yapmaya çalışması için adil bir şans var, çünkü Apple’ın çoğu yeni modellerle yaptığı bir şey ve iPad Pro 12.9‘un ağırlığı 713 gr olan daha büyük modele gerçekten de yarayabiliyor.

Öte yandan, bir sızıntı yeni bir 10.9-inç modelin iPad Pro 9.7 ile aynı uzunluk ve genişliğe sahip olacağını iddia ederken, daha küçük bir ihtimal de olsa kalınlaşabilir (7.5 mm kalınlığında olacağı söylentileri var) Apple’ın şimdiki amiral gemisi Sadece 6.1mm’dir.

Aynı kaynak, iPad Pro 2 12.9‘un 3 mm daha kalın olacağını ve bunun 9.9 mm kalınlığa sahip olduğunu söylüyor.

Apple, iPhone 7‘den 3.5 mm kulaklık jakını çıkardı, bu nedenle Apple, iPad serisine getireceği bir değişiklik olabilir.

Apple, iPad Pro 2‘yi su ve toza dayanıklı hale getirebilir, Tıpkı iPhone 7‘de olduğu gibi. Tipik olarak kapalı mekanlarda kullanılan bir tablet, muhafazakar şekilde bu korumaya ihtiyaç duymamakla birlikte dökülmüş içeceklere karşı savunmaya yardımcı olur.

Tasarım beklentileri: iPad Pro 2 tasarımında büyük değişiklikler beklemiyoruz, ancak iPhone 7’den bazı tasarım ipuçlarını ödünç vermenin yanı sıra daha ince ve daha hafif hale gelebilir..

IPad Pro 2 ekranı

İpuçları ve Beklentiler:

Üç farklı ekran tipi

Gerçek Tonlu ekran

Ekranda yerleşik bir parmak izi tarayıcısı

Saygın bir analistin bir araştırma notuna göre, iPad Pro 2 üç farklı boyutta gelecek. Orjinal aralıktaki gibi 12.9-inç ve 9.7-inçlik modeller olacak, ancak görünüşte 10.5-inçlik bir versiyon olacak.

Daha yakın zamanlarda, bir tedarik zinciri kaynağı 10.9-inçlik bir modelin olacağını iddia etti (muhtemelen söylentilere göre 10.5-inçlik bir modelin yerine).

Home tuşunun çıkartılacağını ve ekrana parmak izi tarayıcının kurulacağını, daha küçük bir çerçeve anlamına geleceğini ve Apple‘ın ekranın 9.7-inç iPad Pro ile aynı alana sığmasını sağladığını belirtti. Eğer gerçekse, bu da diğer boyut modellerine de yayılması muhtemel bir özelliktir.

Bu sızıntılar çözünürlükten veya diğer ayrıntılardan bahsetmemekle birlikte, iPad Pro 2‘nin tüm modellerinin iPad Pro 9.7‘de piyasaya sürülen True Tone ekran ile birlikte geleceğini tahmin edebiliriz. Gerçek Ses, tabletinizin, kullandığınız ortamın aydınlatmasına bağlı olarak ekranın renk sıcaklığını değiştirmesini sağlar; böylece hangi koşullarda olursanız olun görüntüyü düzgün şekilde görebilirsiniz.

Apple nadiren cihazının ekranlarının çözünürlüğünü değiştirir; Aslında, 2012’de iPad 3’ten bu yana 9.7 inçlik iPad’in çözünürlüğünü yükseltmedi. Bunun bu noktaya kadar bir sıçrayışa neden olacağını iddia edebilirsiniz, ancak 1536 x 2048 ekran eksikliği hissetmiyor, bu yüzden iPad Pro 2.9 ‘in bu çözünürlükte kalacağını bekliyoruz.

Benzer şekilde, iPad Pro 2 12.9 muhtemelen 2048 x 2732 ve iPad Pro 2 10.5 veya 10.9’da kalacak. Ekran boyutundaki 9.7-inç modeline çok fazla yakın olacağı göz önüne alındığında ortalarda home tuşu dahili bi şekilde olabilir.

Ekranda bazı gelişmeler olmasını bekleyeceğiz ancak iPad Pro 9.7’de True Tone’un eklenmesi gibi, bunlar artan çözünürlükten ziyade yazılım düzeltmeleri veya teknoloji geliştirmeleri olacak gibi görünüyor.

Böyle bir gelişme, iPhone 6S ve iPhone 6S Plus‘da piyasaya çıkan 3D Touch olabilir. Bu, esas itibariyle ekrana basınca duyarlı olmasını sağlar; bu nedenle, bir şeye sert bir baskı yapılması hafif bir basınca farklı sonuçlar verir.

Eğimli bir AMOLED ekranından bahsedecek olursak, büyük olasılıkla 2018’de iPad Pro 3’le daha büyük değişiklikler olabilir.

Özetleyecek olursak: iPad Pro 2. 12.9’un iPad Pro 9.7‘den bu yana True Tone ekranı olması gerekiyor ve Apple da ekranı iyileştirip artıracak gibi görünüyor ancak muhtemelen çözünürlüğü değiştirmeyecek ve bir parmak izi tarayıcı yerleşik olacak Ekran uzun atış gibi geliyor.

iPad Pro 2 Kamera ve Batarya

İpuçları ve Beklentiler:

Daha büyük bir pil

iPad Pro 9.7, 12MP arka kameraya ve 5MP ön yüze sahip bir kameraya sahip. Dolayısıyla, iPad Pro 2‘den en azından bunu bekleyeceğiz.

iPad Pro 9.7‘deki her iki kameranın zaten iPad Pro 12.9‘un lenslerinde bulunduğu için, Apple megapiksel sayısını değiştirmeyecek.

Apple’ın iPhone 7‘de daha büyük bir objektifi ve iPhone 7 Plus’da çift objektif taktığını göz önüne alırsak da, bunlardan birini iPad Pro 2‘ye getirecek.

Pil boyutunun ne olacağına dair hiçbir haber yoktur ve her durumda, hangi ekran boyutunu seçtiğinize bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

Özetle: Fotoğraf makinesi genellikle iPad serisinde sonradan düşünüldü ve haklılarda. Bu nedenle burada büyük değişiklikler beklemiyoruz, özellikle Apple iPad Pro 9.7 için kamerayı geliştirdi, ancak büyük bir pil gelmesi muhtemel.

iPad Pro 2 İşletim Sistemi ve Güç

İpuçları ve Beklentiler:

Güçlü bir A10X işlemci

IOS 10

4GB RAM

Tam olarak iPad Pro 2‘nin Apple’ın en yeni mobil işletim sistemi yazılımı olan iOS 10 ile başlatılacağını umuyoruz. (en geç haziran ayını düşündüğümüzde de zaten başka bir ihtimal kalmıyor) IOS 10, Siri’de büyük gelişmeler, yayın uygulamaları yaşama özelliği, Kontrol Merkezi’nde yeni bir görünüm (ve daha az dağınıklık) içeriyor.

Yeni bir işlemci olmadan yeni bir iPad olmayacak ve Apple, iPad Pro 2‘de bir A10X çipi olacağı yönünde söylentilere yol açtı. Bir Geekbench sızıntısı, orijinal iPad Pro’tan çok daha güçlü olacağını gösteriyor

Tekli çekirdek skorunun 4236 olacağı ve çok çekirdekli bir puanın 6588 olacağını önermektedir. Buna kıyasla, orijinal iPad Pro‘nun çok katmanlı 5472 puanı vardı.

Ayrıca, iPad Pro 2′de veya en azından 9.7 inçlik modelde daha fazla RAM görebiliyorduk. IPad Pro 12.9‘un zaten 4GB’lık bir RAM’i var ancak iPad Pro 9.7’in sadece 2GB’lık bir kapasitesi var, bu nedenle Apple’ın yeni modeli 12.9-inçlik kayrak çizgiyle uyumlu hale getirmesi mantıklı olacak (ve eğer 10.5-inç bir model elde edersek 4GB RAM ile donatmak da).

Özetle: Apple, A10X yongası için iki ila altı çekirdeğe yükseltecek gibi görünmüyor, ancak grafik işlemciliğinde özellikle de aynı şekilde çok güçlü olması gerekiyor. Tablodaki 4GB RAM, mantıklı ve iOS 10’un garantisi var.

IPad Pro 2 diğer özellikleri

İpuçları ve Beklentiler:

Basınca duyarlı bir home düğmesi

Akıllı Bağlayıcı, kullanıcılara klavye ve diğer aksesuarları kolayca birleştirmek için kolay bir yol sağlayan bir dönüş yapmak zorundadır. IPad Pro 2 elbette Apple Kalemini destekleyecek ve Apple‘ın Apple Kalem ve Akıllı Klavyenin yeni versiyonlarını yanında yayınlayacağı şansı da var.

Bunun ötesinde, iPhone7‘ye, basınca duyarlı bir home düğmesi gibi fiziksel olarak tıklayıp ne kadar zorladığınıza bağlı olarak farklı şeyler yapmak yerine titreşebilecek. Bu özelliğinde beklentiler arasında olduğunu hatırlatalım.

Özetle: iPad Pro’nun tanımlayıcı özelliklerinden biri olduğu için Apple’ın Akıllı Konektörü atmasına imkân yok. Buna rağmen, basınca duyarlı bir home düğmesi alacağımız konusunda da ikna olduk.

IPad Pro 2 rakipleri

Özellikle daha büyük boyutlardaki iPad Pro 2, şu anda Microsoft Surface Pro 4’e ve 2017 baharına kadar olan Microsoft Surface Pro serisi ile rekabet edebileceği anlamına gelen bir dizüstü bilgisayar alternatifi olarak konumlandırılacak.

Bu tabletler güçlü, pahalıdır ve kalem ve klavye gibi benzer aksesuarları desteklemektedir. Fakat Windows 10’u çalıştırıyorlar, bu da daha aşağı bir uygulama seçimi, ancak daha fazla laptop benzeri bir deneyim anlamına geliyor.

Orijinal iPad Pro 12.9 ve iPad Pro 9.7 muhtemelen rakip olacak çünkü muhtemelen daha düşük bir fiyata satışa devam edecekler – ve özellikle daha büyük modeli hala çekici bir seçenek olarak kalacaktır , Özellikle de daha ekonomik hale gelirse.

Herhangi bir Android serisinden daha az doğrudan rekabet var, ancak Google Pixel C, biraz üstün olmasına rağmen, premium yapısı, mükemmel ekran ve klavye aksesuarı ile cazip bir alternatif olduğunu kanıtlayabilir ve Google’ın yakında doğru bir iyileştirme ile yeni modelini tanıtmasını bekliyoruz.

IPad Pro 2 hakkında çok az şey bilindiğimiz için, Apple’ın bir sonraki modelinde görmek istediğimiz en spesifikasyon ve tasarım değişikliklerini yaptık.

1. Daha büyük pil

Orijinal iPad Pro 12.9 10,307 mAh pil ile geldi, ancak pil ömrünü daha da etkileyici hale getirmek için iPad Pro 2‘de güncellendiğini görmek isteriz. Güçlü bir işlemci ve güçlü bir 12.9-inç ekran ile pil orijinal tablette çok hızlı bir şekilde boşaldı.

Apple’ın karşısına çıkan sorunlar, iPad Pro 2‘de bize daha iyi pil vermek için Pro 2’nin güç optimizasyonuna da büyük bir ağırlık verecek.

2. Ücretsiz Apple kalemi

Apple Pencil, iPad Pro’nun üstünde ekstra maliyet, dolayısıyla Kalem 2’nin tabletin yanındaki kutuya atıldığını görmek istiyoruz. Aksesuarları ücretsiz olarak sunmak genellikle Apple’ın tarzı değil, ancak kalem, iPad Pro deneyiminin vazgeçilmez bir parçası olduğundan, bunun dahil edilmesini istiyoruz.

3. Daha fazla depo

IPad Pro, 256GB’a kadar bir depolama alanı ile birlikte gelir; ancak genişletilebilir bir bellek ve arduvanın bir dizüstü bilgisayarı yerine yerleştirilmesi gibi daha fazla depolama alanına sahip bir versiyonu görmek harika olur.

Apple en üst seviyeyi 512GB’a çıkarabilirse – fiyatı yükseltmeden ideal bir şekilde – o zaman tüm uygulamalarımız, oyunlar ve medyalar için bol yer kalır.

4. Daha iyi ön kamera

Ön tarafa bakan kamera, tablonun tartışmasız en önemli unsurudur; görüntülü görüşmeler için kullanılabilir. Dolayısıyla burada bazı iyileştirmeler görmek isteriz ve kesinlikle her boyutta Pro 2’nin en azından 5MP’lik bir ön yüz aldığını umuyoruz. IPad Pro 12.9’un 1.2MP snapper’ı yerine iPad Pro 9.7‘de olduğu gibi daha iyi bir kamera gelmelidir.

İdeal olarak Apple daha da ileri giderek gerçekten ön cephedeki harika bir kamera ile donatıyor; bu nedenle, kanepede tembellik yaparken telefonunuzu almak yerine Apple iPad ile görüntülü aramadan da faydalanabiliriz.

5. Hafif yapı

IPad Pro, özellikle daha büyük 12.9 inç boyutunda ağır. Şu anda büyük bir tablet istiyorsanız bununla baş etmek için belirgin bir yol yok, ancak Apple’ın ikinci kuşağın ağırlığını biraz azalttığını görmek isteriz. Bunun Apple için mümkün olup olmadığı farklı bir hikaye.

iPad Pro 2 hakkında gelişmeleri bu başlığı güncelleyerek sizlere aktaracağız. Lütfen yorumlarınızı aşağıdaki alanı kullanarak bizlere iletin.