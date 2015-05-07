iPhone 6 ve 6 Plus Wi-Fi Sorunu ve Çözümü

Artık Wi-Fi akıllı telefonlarda olmazsa olmaz özelliklerden. Bir çok kullanıcı da akıllı telefonlarda en çok Wi-Fi özelliğini kullanıyor ve bu şekilde internet ortamına bağlanıyor. Bağlantıda sorun olması da kullanıcıların en çok şikayet edecekleri noktalardan. iPhone 6 ve 6 Plus’ta Wi-Fi sorunu yaşayan kullanıcılardan bu konuda şikayet gelmeye devam ediyor. İşte sorunun çözüm yolu:

Bağlanıldı yazmasına rağmen veri aktarımı gerçekleşmememsi veya bağlanacağı cihazın görüntülenmemesi nedeniyle ortaya çıkan iPhone 6 ve 6 Plus Wi-Fi sorununda öncelikle sırasıyla Ayarlar-Genel-Sıfırla ve Ağ Ayarlarını Sıfırla butonlarını takip edin. Bu işlemden sonra cihazı yeniden başlatın ve sorunu kontrol edin. Eğer sorun devam ediyorsa; Ayarlar-Gizlilik-Konum Servisleri ve Sistem Servisleri’ni takip edin. Cihazı yeniden başlatın ve sorunu yeniden kontrol edin.