iPhone 7 Apple’ın Kasasını Doldurdu

Apple‘ın bu yıl tanıttığı iPhone 7 modeli çoğu Apple hayranı tarafından olduğu gibi teknoloji sitelerince de yerden yere vurulmuştu. Tasarım bazında çok yenilikçi ve radikal kararlar almamayı tercih eden Apple, iPhone 7‘de çift lens ve simsiyah renk seçeneği dışında göze çarpan hiçbir yenilik sunmamıştı. Üstelik 3.5 mm’lik kulaklık girişinin çıkarılması, kablosuz kulaklığın 700 TL’den fazla bir fiyata satılması gibi Apple’ın “paragöz” olarak nitelendirilmesine yol açan hareketler de cabası. Ancak yapılan analizlere bakılırsa tüm bu olumsuz yönlerine rağmen iPhone 7, Apple’a en çok para kazandıran cep telefonu modeli olabilir.

Kaliforniyalı teknoloji devinin bugüne kadar en çok gelir elde ettiği dönem, 2015’in son çeyreğiydi. Sırf 2015’in son çeyreğinde yaklaşık 18,4 milyar dolarlık kazanç elde eden Apple, yıl bazında ise 75.9 milyar dolar para kazanmıştı. Görünüşe göre dev teknoloji şirketi şimdilerde bu rekoru iPhone 7 sayesinde tazelemek üzere. Brean Capital isimli varlık yönetimi şirketinin analistlerinden Ananda Baruah, Apple‘ın 2016’nın son çeyreğine geldiğimiz şu günlerde 76 milyar dolar gelir rakamına ulaştığını duyurdu.

iPhone 7 Plus’ın bu kadar başarılı olacağını kimse beklemiyordu

Baruah’ın açıklamasına bakıldığında yeni iPhone satışlarınını bu çeyrekteki gelirleri artırdığı görülüyor. Toplamda 77 ila 78 milyon adet satan iPhone 7‘nin bu rakamlara ulaşması gerçekten büyük bir başarı. Çünkü geçen sene aynı çeyrekte Apple 74,8 milyon iPhone satabilmişti. Aradaki bu farkın oluşmasında iPhone 7 Plus modelinin beklenenden daha fazla ilgi görmesinin de önemli bir rol oynadığı değerlendiriliyor.

Apple‘ın önümüzdeki sene kavisli ekrana sahip iki yeni iPhone 7s modeli tanıtacağını öngören Baruah, iPhone 8 modelinde de sıra dışı yeniliklere yer verileceğini tahmin ettiğini belirtti.