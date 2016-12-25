iPhone 7 Plus’ların Kamerası Ölüyor!

Apple‘ın Eylül ayında düzenlenen lansmanda tanıttığı iPhone 7 Plus telefon modelinin en dikkat çeken özelliklerinden birisi, sahip olduğu çift lensli kameraydı. Diğer iPhone’larda olmayan “Portre modu” da iPhone 7 Plus’un kamera yazılımına eklenen bir diğer fonksiyon olarak kullanıcıların karşısına çıkmıştı. Kamerayı portre moduna aldığınızda 8 mm’lık foto lens devreye giriyor ve çok daha güzel portre fotoğrafları çekmenizi sağlıyordu. Ön taraftaki nesne olabildiğine net görüntülenirken, arkaplan bulanıklaştırılıyor ve sıra dışı çekimler gerçekleştirilebiliyordu. Ta ki düne kadar…

Tüm bu güzel avantajlarına rağmen iPhone 7 Plus‘un kamerasıyla ilgili çok ciddi sorunlar, dünyanın dört bir yanındaki kullanıcılar tarafından dile getirilmeye başlandı. iPhone 7 Plus kameralarının -kendi tabirleriyle- “ölmeye” başladığını söyleyen birçok kullanıcı, Reddit‘te bir araya gelerek Apple‘ın sorunu çözmesini talep etti.

Gerçek kimliği bilinmeyen ama teryakiwok ismini kullanarak Reddit’te bir başlık açan kullanıcı, iPhone 7 Plus‘ta yaşadığı sorunu şöyle dile getirdi: “Kamera uygulamasını açtım, ama karşıma yalnızca siyah bir ekran geldi. Bazen hiçbir şekilde fotoğraf çekemiyorum, bazen de ekranın tamamını yeşil veya mor renkler kaplıyor. Bir keresinde de “iPhone’unuz çok ısındı, fotoğraf çekmek için soğumasını bekleyin” şeklinde uyarı aldım. Ancak iPhone’um bu esnada hiç de sıcak değildi”

Görünen o ki iPhone 7 Plus‘taki bu sorun yazılımsal değil, donanımsal. Eğer siz de iPhone 7 Plus’ta bu tür bir kamera sorunu yaşıyorsanız, size en yakın Apple merkezine başvurarak garanti kapsamında cihaz değişimi talep edebilirsiniz.