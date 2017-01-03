iPhone 7 Satışları Apple’ı Hayal Kırıklığına Uğrattı

Apple‘ın yeni amiral gemisi iPhone 7 modeline dair satış rakamları karşısında hayal kırıklığına uğradığı ortaya çıktı. Daily Express gazetesinde yer alan habere göre iPhone 7 satışları beklendiği kadar iyi gitmedi, bunun sonucunda da Apple bu yıl vites küçültme kararı aldı. Buna göre 2017’nin ilerleyen günlerinde fabrikalar daha az iPhone 7 üretecek.

Ancak yine de Apple için tüm haberler bu kadar kötü değil. Aynı rapora göre iPhone 7 Plus satışları gayet iyi gidiyor.

Satışlar umulduğu kadar iyi değil

Daily Express’in Japonya’da çıkan günlük Nikkei gazetesine dayandırdığı haberde iPhone 7 satışlarının çok ağır aksak ilerlediği öne sürüldü. Bunun sonucunda da Apple‘ın hem iPhone 7, hem de iPhone 7 Plus üretiminde kesintiye gideceği belirtildi. Kesinti kararına rağmen iPhone 7 Plus‘a olan ilginin hala daha geçerliliğini koruduğunun yazıldığı haber, cihazın bu başarısını üstün kamera sensörlerine borçlu olduğu tespitini de içeriyor.

Apple‘ın bugüne kadar ürettiği en güçlü telefonlar olan iPhone 7 ve iPhone 7 Plus, geçtiğimiz Eylül ayında tanıtılmıştı. 599 ve 719 Sterlin ücret karşılığın satılan modelin stokları İngiltere’de hızla tükenmiş, ABD ve Çin’de de stok sıkıntısı baş göstermişti.

Birçok analist, bu cihazların Apple‘ın en çok satan iPhone modelleri olacağını öngörmüştü. Bu öngörünün en temel sebebi, Samsung’un Galaxy Note 7 modelini batarya problemi yüzünden geri çağırması olarak gösteriliyordu. Bazı kaynaklar da Apple‘ın 2016 sonuna kadar 100 milyon iPhone 7 satacağını tahmin ediyordu. Şuan için Apple’ın bu rakama ulaşıp ulaşmadığı bilinmiyor.