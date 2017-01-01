iPhone 8 Akıllı Telefonları İçin Son İddialar

Apple’ın yeni seri akıllı telefonu iPhone 8, bu sene içerisinde çıkması beklenen akıllı telefonlar arasında gösterilmekte. Henüz Apple konu hakkında detaylar ve telefonun özellikleri ile ilgili açıklamalar yapmış değil. Sadece telefonun detayları değil henüz adı için bile net açıklamalar yok.

iPhone 8 Modelinde Neler Değişecek?

Her ne kadar Apple’ın iPhone 8 akıllı telefonları için resmi açıklamalar henüz olmasa da telefonun özellikleri konusunda da ufak tefek detaylarda yok değil. Zira sürekli olarak iPhone 8 için yeni iddialar gündeme gelmekte. Peki son iddialara göre iPhone 8 nasıl bir telefon olacak?

AMOLED Ekran İddiası

iPhone 8 için aslında usun süredir OLED ekran iddiaları gündeme gelmişti. Apple’ın ilk defa OLED ekran kullanacağının iddia edilmesiyle beraber Apple’ın en çok öne çıkan özelliği de bu olmuştu. Ekran özelliklerinin ve haliyle tasarımının baştan sona olarak değişeceğine neden olacak olan OLED ekran iddialarından sonra son olarak ise AMOLED ekran iddiaları gündeme gelmeye başladı. Üstelik yeni ekranların Samsung tarafından satılacağı ve Apple’ın bu teknoloji le beraber çok daha yüksek çözünürlük değer ve kavisli tasarıma dönüş yapacağı da belirtiliyor.

Touch Bar İddiası

iPhone 8 için ortaya atılan yeni iddialardan birisi de son olarak MacBook Pro modelinde gördüğümüz dokunmatik panel iddiaları. Apple Touch Bar olarak bilinen teknolojinin MacBook serisinde beğeni toplamasıyla beraber markanın yeni seri akıllı telefonlarında da bu teknolojiyi kullanacağı iddia edildi.

Fakat yeni Touch Pro sisteminin nasıl akıllı telefona dahil edileceği konusunda net bilgiler yok. Her ne kadar OLED ekran kullanılacak olması dokunmatik bar için iddiaları güçlendirmiş olsa da serinin özelliklerinin nasıl olacağı şu an bilinmiyor.

Yeni Renk Seçenekleri

iPhone 8 için bir diğer iddia ise yeni renk seçenekleri konusunda. Aslında markanın iPhone 7 akıllı telefonlarında da birçok yeni renk seçeneği daha sunulmuştu. Son olarak Jet White modeli olarak gösterilen tamamen beyaz iPhone modellerinin de gündeme gelmesiyle beraber Apple’ın iPhone 8 serisinde çok daha fazla renk seçeneği sunması da bekleniyor.

Çift Sim Kart Desteği

Aslında Apple’ın çok daha eski serilerde çift hat desteği sunması bekleniyordu. Fakat tüm beklentilere rağmen marka bir türlü çift sim kartı desteğini kullanıcılara sunmuş değil. iPhone 8 modelinde ise artık markanın çift sim kart desteğini sunacağı düşünülüyor. Çift hatlı modelin ne kadar beğeni toplayacağı ya da nasıl karşılanacağı konusunda şu an yorum yapmak için oldukça erken fakat çift hatlı modelin büyük bir ayrıcalık sağlayacağı da kesin.

Yeni Algılama Teknolojisi

Gelelim iPhone 8 için dokunmatik yüzey iddialarına. Zira Apple’ın yeni seride Home tuşunun tamamen kaldırılacağı düşünülüyor. Fakat Home tuşunun tamamen kaldırılması iPhone serisinin birçok işlevinin nasıl kullanılacağının merak konusu olmasına neden olmaya başladı.

Apple’ın bu konuda ise attığı adımlarla beraber artık ekranın sadece Home tuşunda değil bunun dışında tüm yüzeyinde menü tuşu özelliği kullanılacağı düşünülüyor. Yani şöyle ki artık ekranın hangi bölümünü kullanırsanız kullanın ekranın yeni algılayıcı teknolojisi ile ekranın her noktasından yanıt vermesi de sağlanacak.

Digital Crown Tuşu İddiası

iPhone 8 için son dönemde ortaya atılan iddialardan birisi de Digital Crown tuşu iddiaları oldu. Apple’ın akıllı saatlerinde kullanılan fiziksel tuş olarak bilinen yeni tuşlarla beraber iPhone 8 tasarımının da değişeceği düşünülüyor. Digital Crown tuşu ile beraber kasanın yanında bir fiziksel tuş kullanılacağı da düşünülen telefonda henüz tuşun ne gibi özelliklere sahip olacağı da merak konusu oldu.

Zira henüz Digital Crown kullanımının yapılıp yapılmayacağı bil kesin değil. Fakat eğer iddialar gerçekse belki de yeni telefonun fiziksel Home tuşu yerine Digital Crown tuşu kullanılacak gibi. Apple’ın bu tuşa ne gibi özellikler ekleyeceği ise yine merakla beklenen konulardan birisi.

Teknik Özellikleri Nasıl Olacak?

Yeni serinin tasarımsal ve işlevsel özellikleri için yeni iddiaların gündeme gelmesiyle beraber telefonun teknik detayları da merak edilmeye başlandı. Henüz Apple’ın ne gibi bir sistem kullanacağı ve teknik özelliklerinin ne derecede bekleneni vereceği de bilinmiyor.

İlk olarak seride A11 işlemcilerin kullanılacağı en öne çıkan iddia. Fakat Ram ve hafıza konusunda iPhone 8 akıllı telefonlarının nasıl bir seçenek sunacağı bilinmiyor. Zira bu konuda özelleştirmeleri de görebilmemiz mümkün. Farklı Ram miktarlı ya da farklı serili işlemci kullanan modeller ile karşılaşmak mümkün. Tüm bunlar ise Apple’ın tanıtımı ile ortaya çıkmış olacak.