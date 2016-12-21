iPhone Ferrari Özellikleri, Fiyatı ve Çıkış Tarihi İddiaları

Apple’ın akıllı telefonları teknoloji dünyasının açık ara en çok konuşulan ürünleri arasında gösteriliyor. Özellikle iPhone 4 serisinden sonra gösterilen ilginin bir hayli arttırılmasıyla beraber sürekli yeni model iPhone telefonlarında da Apple’ın liste başı olarak karşımıza çıktığını da biliyoruz. Son olarak ise serinin iPhone 7 ile akıllı telefon dünyasında imzasını attığını söylemek gerek. Oldukça başarılı akıllı telefon serilerinden biri olan serinin 7.modelinin de piyasaya çıkmasıyla beraber Apple’ın bir sonraki akıllı telefonu için tartışmalarda başladı. Hemen belirtelim herkes bir sonraki modelin iPhone 8 olmasını beklerken ortaya atılan yeni iddia ile iPhone Ferrari modeli gündeme gelmeye başladı.

iPhone Ferrari Hakkındaki Tüm İddialar

Apple’ın akıllı telefon modelleri arasında en çok ses getirecek en büyük değişiklikleri kullanıcılara sunacak olan model olarak değerlendirilen ve uzun süredir özellikleri tartışılan iPhone 8 akıllı telefonlarının çıkmayabileceği teknoloji gündemine ilk sıralardan girdi. Apple’ın görselleri ortaya çıkan yeni patent çalışmalarıyla gündeme gelen iPhone Ferrari modeli için ise şimdiden birçok iddia ortaya atılmaya başlandı. Peki bakalım iPhone Ferrari için ortaya atılan iddialar neler?

3 Farklı iPhone Modeli Gelecek Biri iPhone Ferrari Olabilir

Bu noktada özelliklerle ilgili konuşulan iddialara geçmeden önce iPhone Ferrari modeli hakkında çıkış iddialarından biraz bahsedelim. Dediğimiz gibi Apple’ın internete yansıyan bazı patent görselleri ile ortaya çıkan gerçeğe göre markanın 3 farklı telefonunu piyasaya süreceği düşünülüyor.

Bu modellerden birinin beklenen iPhone 7s, bir diğerinin ise iPhone Ferrari olacağı ve iPhone 10 iddialarının da 10.yıla özel model olarak piyasaya sürülebileceğini belirtelim. iPhone Ferrari iddiası ile beraber markanın tekrar gündeme gelmesi sonrasında bu model için ne gibi bir teknoloji kullanılacağı da merak konusu oldu. Bakalım iddialar nasıl.

iPhone Ferrari AMOLED Ekran İddiası

Gün geçmiyor ki Apple akıllı telefonları teknoloji dünyasında gündem olmaya başlamasın. Şimdi de yeni iddialarla gündeme gelen iPhone Ferrari modelinin özellikleri konuşuluyor. Dev teknoloji sitelerinin haberlerine ve internette görüntülenen patent görsellerine göre Apple’ın özel modeli olarak iddia edilen iPhone Ferrari modelinde AMOLED ekran teknolojisi kullanılacak.

Samsung telefonlarında çok sık karşılaştığımız ve hem görüntü kalitesi konusunda hem de ekran kalitesi konusunda oldukça olumlu sonuçlar sunan AMOLED ekran teknolojisinin iPhone Ferrari ile beraber geleceğinin de iddia edilmesi Apple’ın açık ara beğenileri bir kez daha üzerine çekeceğini de gösteriyor.

Özel Bir Tasarım İle Karşı Karşıya Kalabiliriz

iPhone Ferrari isminin ortaya çıkmasının hemen arkasından en çok merak edilen konu böyle bir model gelirse tasarımının nasıl olacağı oldu. Kavisli AMOLED ekran iddiası öne çıkan iddialardan bir tanesi. Sadece kavisli AMOLED ekran teknolojisine sahip olması bile tasarım konusunda Ferrari modelinin bir hayli farklı bir yapıya sahip olacağını da gösteriyor. Henüz Apple kanadından hiçbir doğrulama ya da iPhone Ferrari iddiaları için hiçbir açıklama olmadığı için yeni modelin tasarımına ait pek bir detayda yok. Fakat sadece adından bile öne çıkarsak tasarım değişiklikleri dikkat çekecek gibi.

Çift Sim Kartı İddiası

iPhone Ferrari modeli için ortaya atılan bir diğer iddia ise çift hat desteği. Daha önce Apple’ın hiçbir telefonunda böyle bir teknolojiye yer vermemesi ve markanın rakiplerinin bu konuda beğeni toplayan adımlar atması Ferrari modelinde çift Sim kart desteğinin bulunabileceği yönünde yorumlandı. Eğer iddialar doğruysa bu model markanın ilk çift kartlı modeli olacak gibi.

Akıllı Kalem İle Gelecek İddiası

iPhone Ferrari modeli için ortaya atılan bir diğer iddia ise akıllı kalem ile beraber geleceği. Daha önce Samsung’un akıllı kalemli modellerinin beğenilmesiyle beraber Apple’ın da özel seri olarak gösterilen bu seride akıllı kalem kullanımına geçeceği de düşünülüyor. Kalemin özelliklerinin neler olacağı ise Apple’ın açıklamaları ile ortaya çıkacak.

Çıkış Tarihi Ve Fiyatı İddiaları

iPhone Ferrari modeli konusunda en çok merak edilen konulardan birisinin telefonun ne zaman çıkış yapacağı. Hemen belirtelim uzun süredir iPhone’un yeni seri akıllı telefonlarında 3 farklı model sunulacağı belirtiliyor. Bu modellerden birisinin iPhone 7S birisinin iPhone 7S Plus ve sonuncusunun ise Ferrari modeli olacağı düşünülüyor. Bir kez daha üstünü çizelim iddialara göre haliyle özel seri olarak gösterilen bu modelin 2017 yılında çıkması bekleniyor. Fakat tanıtım ve çıkış tarihi konusunda net bilgi yok. Tüm bunlarla beraber tabi ki fiyat konusunda da henüz yorum yapmanın zor olduğunu belirtelim.

Bir anda yerine yeni bir telefonun geleceği iddia edilen iPhone 8 akıllı telefonları hakkında ortaya atılan tüm iddiaların neler olduğu ve tahmini çıkış tarihini öğrenmek için de yazımızı okuyabilirsiniz. Zira şu an için hangi modelin geleceği ya da her iki modelin gelip gelmeyeceği de merak konusu olmaya başladı.