iPhone ve Touch Bar Konsepti

Apple’ın 2017 yılında karşımıza çıkaracağı iPhone modelinden beklentiler oldukça yüksek, yayınlanan konsept videosunda Touch Bar’lı bir iPhone görüyoruz.

Daha iPhone 7 ve iPhone 7 Plus modelleri raflardaki yerini almadan önce başlayan iPhone 7s/8 dedikoduları artarak devam ediyor. OLED ekranlı bir iPhone modeli olacağına kesin olarak bakılan iPhone 8 modelinin özellikleri nasıl olacak henüz bilinmiyor ama ortada güzel bir konsept çalışması mevcut.

Touch Bar’lı iPhone

Apple, her zaman ki gibi yeni iPhone modelinin isiminden en ufak teknik detayına kadar bir sızıntıya müsade etmiyor. Firma tarafından da Eylül 2017’de düzenlenecek olan etkinliğe kadar bir açıklama yapılmayacak. Ancak 10.yıla özel bir donanım veya tasarımla gelmesi beklenen yeni iPhone modelinin özel olacağı düşünülüyor.

Yayınlanan konsept videosu bizlere farklı bir bakış açısı sunuyor;

Hazırlanan çalışmaya göre iPhone 8 modeli 40Gpbs’e kadar veri aktarımı sağlanabilmesi için Thunderbolt 3, daha hızlı bir şarj ve tamamen cam tasarıma sahip olacak. Videonun en can alıcı noktasıysa yeni MacBook Pro’larda yer alan Touch Bar özelliği.

iPhone 7 modelleriyle ana ekran tuşunu ortadan kaldırmayı planladıklarının sinyalini vermeye başlayan Apple, tuşun yerini Touch Bar’a bırakabilir mi? Sizler bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz?