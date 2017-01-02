İşte Microsoft’un yeni telefonu Surface’ten ilk görüntüler

Microsoft‘un yeni akıllı telefon modeli Surface‘e dair iddialar, uzun süredir internet alemini kasıp kavuruyordu. Pazar payı her geçen gün azalan ve uygulama mağazası neredeyse bitme raddesine gelen Windows Phone işletim sistemini yeniden canlandırmak için sıradışı özelliklere sahip olması beklenen Microsoft Surface hakkında söylentiler bugün tekrar ayyuka çıktı. Fakat bu sefer Surface‘e ait görüntüler ve teknik detaylar da Çinli sosyal medya ağı Weibo üzerinden paylaşıldı.

Nokia Power User sitesinin Weibo‘dan edindiği fotoğraflarda Surface‘in ince ve şık bir tasarıma sahip olduğu görülüyor. Arka tarafta oldukça geniş bir çepere sahip Carl Zeiss etiketli kamera lensi konumlandırılmış. Keza kameranın LED flaşı da mevcut.

Stereo ses çıkışını sağlamak için cihazın arka tarafında alt ve üst bölümlerde hoparlöre yer ayrılmış. Kamera lensi ve hoparlörün tam ortasına ise Microsoft Windows‘un 4 kareden oluşan klasik logosu konumlandırılmış.

Ön tarafa baktığımızda ise kameranın sol tarafında Microsoft logosunun kullanıldığı göze çarpıyor. Daha önceki Lumia telefonlardan aşina olduğumuz gibi en alt kısımda da kapasitif tuşlar yer alıyor. Ses açma/kısma ve güç düğmeleri telefonun sağ tarafında kullanılmış. Fotoğraf çekme butonu da yine bu tarafta kullanılmış.

2017’nin ikinci çeyreğinde tanıtılması beklenen Surface‘in 3.5 mm’lik kulaklık girişi ve Type-C USB çıkışı de ilk bakışta dikkatleri çeken diğer öğelerden bazıları. Fiyatı ve diğer donanımsal özelliklerini öğrenmek için bir süre daha beklememiz gerekebilir.