İşte Vine’ın Kapatılacağı Tarih!

Geçtiğimiz iki seneye damgasını vuran, 7 saniyelik kısa videolarla kullanıcıların eğlenceli dakikalar geçirmesini sağlayan Vine uygulaması uzun süredir eski popülerliğinden çok uzaklardaydı. İnsanların Snapchat ve Instagram kullanmaya ağırlık vermesi, Twitter tarafından satın alındıktan sonra Vine‘in bir türlü yeni sıçrama yapamaması gibi sebeplerden dolayı 2016’nın ortalarından beri Vine terk edilmiş vaziyetteydi.

Bir devin tarihe karışacağı gün açıklandı!

Son olarak Twitter, Vine uygulamasını tamamen kapatmayacaklarını, Vine Camera isimli farklı bir konsepte dönüştüreceklerini duyurmuştu. Şimdi ise Twitter, Vine’ın kapatılacağı tarihi resmen açıkladı. Buna göre 17 Ocak tarihinde, yani bundan tam 12 gün sonra Vine kapanacak.

Twitter’dan yapılan basın açıklamasında kullanıcılara “17 Ocak tarihinde Vine uygulaması Vine Camera’ya dönüşecek. Bu gerçekleştiği zaman yine Vine uygulaması üzerinden size bildirim göndererek haber vereceğiz” denildi.

Vine Camera nedir?

Bahsi geçen Vine Camera uygulamasında yine eskiden olduğu gibi 6.5 saniyelik videolar çekebileceksiniz. Ancak bu kez videoları Vine‘da değil, yalnızca Twitter‘da paylaşabileceksiniz. Dilerseniz kamera rulosuna kaydedebilmeniz de mümkün olacak. Öte yandan bildiğiniz Vine uygulaması artık tarihe karışacak ve içeriklere erişim sağlanamayacak.

Peki ya çektiğimiz videolara ne olacak?

Eğer Vine’da çekmiş olduğunuz kısa videolar varsa elinizi çabuk tutarak elle yedekleme yapmanız tavsiye ediliyor. Aksi halde 17 Ocak tarihinden sonra hiçbir şekilde videolarınızı kaydedemeyebilirsiniz. Keza Twitter da “Vine Camera uygulaması başladığından itibaren çekmiş olduğunuz Vine’ları indiremeyeceksiniz” uyarısını yaptı.