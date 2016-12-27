Karşınızda BlackBerry DTEK70 ‘Mercury’

Bu yılın başlarında BlackBerry‘nin “Neon”, “Argon” ve “Mercury” isimli üç yeni cihazı geliştirmek için yoğun çalıştığına dair söylentiler farklı haber sitelerine konu olmuştu. Neon ve Argon kod adlı modellerin DTEK50 ve DTEK60 olduğunun ortaya çıkmasıyla birlikte gözler halen daha tanıtılmayan DTEK70 Mercury‘e çevrildi. Bugün ise Ubergizmo isimli teknoloji sitesinde DTEK 70 Mercury’e ait olduğu öne sürülen bir render (bilgisayar ortamında hazırlanan görsel) fotoğrafı paylaşıldı.

Henüz resmî kaynaklar tarafından doğrulanmadığı için fotoğrafın gerçek olduğunu kabul edip yola çıkarsak, DTEK50 ve DTEK60‘ın aksine DTEK70’te fiziksel bir QWERTY klavye kullanıldığını görüyoruz. Dış görünüş itibariyle ince ve uzun BlackBerry Passport‘u hatırlatan modelde 4.5 inçlik bir ekran tercih edilmiş.

Geekbench uygulaması sayesinde sızdırılan donanım özelliklerine baktığımızda ise bizi Snapdragon 625 işlemci seti karşılıyor. 3 GB RAM ile orta segmente hitap edeceği anlaşılan cihaz fabrikadan Android Nougat 7.0 işletim sistemiyle çıkacak.

Parmak izi okuyucusu boşluk tuşunda

Keza haberin fotoğrafındaki İngilizce ibarede de telefonda parmak izi okuyucusunun da bulunacağı bilgisi yer alıyor. Klavyenin boşluk tuşuna dahil edilecek olan bir sensör yardımıyla parmak iziyle işlem yapabilmek mümkün olacak. Böylece parmağınızın yerini değiştirmenize de gerek kalmayacak.

DTEK70‘in kamera, dahili hafıza ve batarya kapasitesi gibi merak edilen diğer özellikleri ise henüz paylaşılmış değil.

BlackBerry‘nin telefonlarını üretme hakkını satın alan TCL tarafından piyasaya sürülmesi beklenen DTEK70, muhtemelen CES 2017 etkinliğinde görücüye çıkacak.