Kingston’dan 2TB USB Stick

128GB flash sürücünüzle kendinizi yüksek ve güçlü hissedebilirsiniz, ancak Kingston’un en son ürünü daha fazla depolama ve hıza ihtiyacınız olduğunu kanıtlıyor.

CES 2017’de şirket, yeni ve modern bir tasarım içinde 2 TB’lık bir depolama alanına sahip bir flash sürücü olan DataTraveler Ultimate Generation Terabyte‘ı duyurdu.

2 TB depolama alanıyla ne yapabilirsiniz?

24MP kalitesinde 256.000 adet fotoğraf veya 70 saatin üzerinde 4K video dosyalarını saklayabilirsiniz. Bunu bir Xbox One’a takmanız, uzun süre depolama alanınızın tükenmeyeceği anlamına gelir.

Ancak, daha iyi bir soru gerçekten, 2TB ile ne yapamazsın? Küçük form faktörlerden gelen bu muazzam miktarda depolama sayesinde, nereye giderseniz gidin dijital hayatınızı taşımak daha kolay hale gelir. Bir şey olursa, bu flaş sürücü sayesinde yüzlerce dosyanıza anında erişim sağlayabilirsiniz.

Hiçbir fiyatlandırma veya yer bilgisi açıklanmadı. Bu ürünü CES 2017 ‘de görmek mümkün. Ancak, Kingston’un 512GB HyperX flash sürücüsünün yaklaşık 300 $ olduğunu göz önüne alındığında, büyük paraları ödemeye hazır olmanız iyi olur.