Kolibree Firmasının Akıllı Diş Fırçası Yapay Zeka ile Gelmekte

Dürüst olun büyük ihtimalle dişlerinizi fırçalamıyorsunuz ya da en azından diş doktorunuzun önerdiği sayıda veya biçimde fırçalamıyorsunuz. Ama artık sıkıntı yok çünkü Kolibree firmasının Ara AI isimli akıllı diş fırçası günlük diş fırçalama zamanlarınızı ve sayısını tutacak.

Ara, 3D hareket sensörleri ile dolu, böylece ağzınızın hangi bölgesinin temizlenip hangi bölgesinin temizlenmediğini öğrenebileceksiniz. Bu bilgiler Bluetooth 4.0 bağlantısı sayesinde akıllı telefonunuzda bulunan özel aplikasyona gönderilecek. Eğer online değilseniz veya diş fırçası ile telefonunuzu eşleme şansınız olmasa bile Ara kendi üzerinde bulunan hafızasına zamanı, tarihi ve ağız bölgelerinizin durumunu saklayabilecek. Akıllı telefonunuzda bulunan aplikasyon her fırçalamadan sonra size kaçırdığınız noktaları gösterecek ve hatta haftalık olarak size mail atacak.

2014 yılından beri akıllı diş fırçası sektörü gelişmekte. Geçen yıl Prophix adlı bir proje aplikasyon yardımı ile ağzınızın içinin filmini size gösteriyordu. Ünlü Oral-B firmasının Genius modelinde de 3D hareket sensörleri bulunmakta.

Kolibree firmasının ürettiği aplikasyon iOS ve Android platformlarında çalışabilmekte. Mart ayında piyasaya sürülecek olan akıllı diş fırçasının 130 dolardan satılması bekleniyor ama eğer sitesinden sipariş ederseniz 80 dolara alabilirsiniz.