Kolunuzdaki Şıklık: Samsung Gear S3 Frontier

Samsung‘un Gear S3 Frontier isimli akıllı saat modeli, James Bond filmlerinden fırlamış gibi duran tasarımıyla dikkatleri üzerinize toplamanızı sağlayabilir. Ancak diğer akıllı saatlere nazaran birazcık büyük oluşu, bazı kullanıcılar için dezavantaj da sayılabilir.

Evet, James Bond bu yılbaşı akıllı bir saat alacak olsaydı kesinlikle tercihini Samsung Gear S3 Frontier‘den yana yapardı. Tamamı metal şık kasası, tırtıklı yüzeyi, askeri seviyede dayanıklılık testlerinden başarıyla geçen fiziksel yapısıyla Frontier; Güney Koreli firmanın bugüne kadar ürettiği en “sağlam” akıllı saat modellerinden birisi, belki de en iyisi. Sahip olduğu gelişmiş teknoloji de cabası.

Yüksek ölçmeye yarayan altimetre, basınç ölçen barometre, kalp atış hızı sensörü ve hızölçere sahip olan akıllı saat IP68 suya dayanıklılık sertifikasına da sahip. Bu da 1,5 metreye kadar derinlikte saati kullanabileceğiniz anlamına geliyor. Günlük rutin antrenman egzersizlerinizi takip eden ürün, vücudunuzda meydana gelen değişiklikleri de tahmin edebiliyor.

Tüm bu özelliklerine ek olarak dijital hayatınızı da kolunuzdan takip edebilmeniz bu cihazla mümkün. E-posta yazışmalarınız, gelen SMS’ler, Facebook mesajları ve tweetler akıllı saatin yuvarlak ekranından ulaşılabilir hale getirilmiş. Ses tanıma sistemiyle gelen mesajlara kolaylıkla cevap verebiliyor, dilerseniz ekranın üzerinde parmaklarınızı da kullanabiliyorsunuz. Çizdiğiniz her bir harf, dijitale dönüştürülüyor ve karşı taraftaki alıcıya iletiliyor.

Ayrıca henüz ülkemizde aktif olmasa da Samsung Pay isimli ödeme sistemi de akıllı saatin bir diğer özelliği.