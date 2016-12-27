Lamborghini Aventador S Tasarımı, Özellikleri ve Fiyatı

Spor araç devlerinden biri olan Lamborghini, çıkardığı araçlarla beraber dünyanın en yüksek performanslı serilerine sahip olan markalardan biri olarak biliniyor. Genel anlamda konsept spor araç serileri ile öne çıkmaya başlayan marka sürekli yenilemeye devam ettiği araçları ile beraber de ilgiyi üzerinde toplamayı başarıyor. Bu noktada son olarak ise Lamborghini Aventador serisinin yeni üyesi olarak gösterilen Lamborghini Aventador S serisinin tanıtımı yapıldı.

En Yüksek Performanslı Lamborghini Aventador S Ortaya Çıktı

Bu noktada yeni seri araçların tanıtımıyla beraber bir kez daha öne çıkan Lamborghini, yeni seride sunduğu özellikleri ile beraber ne kadar yüksek bir performans sunacağı da böylelikle ortaya çıkmış oldu. Hem tasarımsal açıdan hem de motor gücü bakımından beğeni toplayan serinin yeni modelinin özellikleri neler? Lamborghini Aventador S nasıl ayrıcalıklara sahip? Daha detaylı bakalım.

Yeni Tasarım ile Daha Yüksek Performans

6 sene sonra serinin dönüş modeli olarak gösterilen Lamborghini Aventador S serisi spor araçların ilk dikkat çeken özellikleri ise aracın yenilenmiş tasarımı oldu. Daha önceki seride tasarım konusunda yine keskin hatlara sahip olsa da belli başlı sorunlar yaşayan Lamborghini’nin bu seride daha yüksek performans elde edebilmek için ilk olarak aerodinamik konusunda çalışmalar yaptığı ortaya çıktı.

Zira yeni tasarımda çok daha etkili bir hava akımı sağlanırken hem hava sürtünmesini azaltacak hem de araca yüksek süratlerde daha iyi bir kontrol sağlayacak olan yeni aerodinamik eklentiler yapılmış. Yeni tasarım konusunda performans artışı bir yana dursun Lamborghini Aventador S’in motor soğutma sistemi ve radyatör soğutma sistemlerinin hava akımı sistemi ve yeni tasarım sayesinde çok daha performanslı olduğu da dikkat çeken bir diğer detay oldu. Bu konuda özellikle ön tamponlarda oluşturulan hava kanal sistemleri sayesinde hem performans artışı sağlanacağı hem de daha iyi hava kontrolünün sağlanacağını da belirtelim.

Çok Daha Hafif Kasa, Çok Daha Yüksek Performans

Aerodinamik ayarlamaların dışında Lamborghini Aventador S serisi için markanın yaptığı değişikliklerden birisi ise aracın ağırlığı ile ilgili oldu. Zira ciddi bir performans artışı sağlamak isteyen Lamborghini’nin ilk olarak araçlarını daha hafifleştirme yoluna gittiği tanıtımla beraber ortaya çıkmış oldu. Öncelikle alüminyum çerçeveler ile güçlendiren kasa hammaddesinde hafif olması sebebiyle çokça tercih edilen fiber monokok ve hafif karbon kaplama malzemelerden üretilen araç kasasının tüm bu teknoloji ile beraber net ağırlığı sadece 1,575 kg olarak belirlenmiş durumda. Bu sayede aracın daha yüksek bir performans elde edeceğini de zaten teknik verilerden görebiliyoruz.

12 Silindirli Yeni Nesil Motor Teknolojisi

Gelelim en önemli noktaya yani Lamborghini Aventador S serisinin motoruna. Eski seriye göre çok daha yüksek bir performansa sahip olan yeni motor 12 silindir ve 6,5 litrelik bir hacme sahip. 690 Nm gibi bir tork değeri ile oldukça yüksek bir performans sunan aracın maksimum gücü ise 740 beygir olarak belirlenmiş durumda.

740 HP beygir gücü ile beraber rakiplerine ne kadar üstünlük sağlar bilinmez ama serinin kendi aracının üzerine epey bir performans eklediği kesin.Özellikle hızlanma konusunda daha yüksek bir performans sunan Lamborghini Aventador S, maksimum olarak 350 km/s hıza ulaşırken 0-100 km/s arasında hızlanma zamanının ise sadece 2,9 saniye olduğunu da belirtmek gerekiyor.

Buna ek olarak yakıt sistemlerinden tasarruf etmek içinde araçlarda birçok yeni teknolojide bulunmakta. Hem akıllı motor teknolojisi olarak gösterilen Start/Stop teknolojisine sahip olan Lamborghini Aventador S buna karşın akıllı silindir kontrol sistemine de sahip. Araç çok yüksek hızlarda yüksek performans göstermediği durumlarda sadece 4 silindir ile çalışırken aracın hızlanması durumunda ise 12 silindir birden devreye girip aracın tam performansa ulaşması da sağlanıyor.

Aktif Teker Kontrol Sistemi

Lamborghini Aventador S serisinde otomotiv devinin asıl amacı verilere bakacak olursak en yüksek hızlarda bile rahat kontrol sunulması. Bunun için özelleştirilmiş birçok aerodinamik modu mevcut. Fakat asıl yenilik teker kontrollerinde. İlk olarak Lamborghini Dynamic Steering (LDS) teknolojisi ile yüksek süratlerde tekerlerdeki algılamayı maksimuma çıkaran otomotiv devi düşük hızlarda ise arka tekerlerin ters yönde dönmesini sağlayan teknoloji ile sanal aks mesafesini kısaltarak daha net bir kontrol sağlamakta. Hem özelleştirilmiş olan süspansiyon hem de sanal aks uzatma ve kısaltma teknolojisi ile aktif teker teknolojisinin de aracın kontrolünü bir hayli arttırdığını da söylemek gerek.

Yeni EGO Modu İle Tam Kontrol

Lamborghini Aventador S serisinin sürücü bölümünde de birçok özelleştirme mevcut. Sadece motor özellikleri ya da sadece aerodinamik tasarımıyla değil bunun dışında sürüş modlarıyla da dikkat çeken aracın sürüş kısmında en büyük yeniliklerinden birisi ise yeni modları oldu. İlk olarak EGO modu ile beğeni toplayan seri EGO modunda sürücüye tam kontrol ve tam özelleştirme sunuyor. Bu sayede sürücü EGO modunda tüm ayarlamaları yaparak sürüş sistemlerini değiştirebiliyor. Ayırıca daha önceki serilerde de olduğu gibi STRADA, CORSA ve SPORT gibi hazır özelleştirilmiş modların bulunduğunu da belirtelim.

Araç içerisinde diğer bir ayrıcalığın ise Apple desteği olduğunu belirtelim. Zira Lamborghini Aventador S içerisinde doğrudan AppleCarPlay sistemi bulunmakta. Bu sayede sadece sesli komutlarla beraber aracınızın multimedya sistemini de kontrol edebiliyorsunuz. Tabi Apple telefon ihtiyacını da unutmayalım. Hatta geçtiğimiz günlerde ortaya atılan iddia ile beraber iPhone Ferrari telefonlarının içerisinde Lamborghini Aventador S için özel uygulamalar olacağı da düşünülüyor.

Fiyatı Ve Çıkış Tarihi

Muhtemelen Bahar dönümünde trafiğe çıkışını yapacağı düşünülen araçların tüm bu teknolojisiyle beraber istediği fiyatının ise 422 bin dolar civarında olması bekleniyor. Sınırlı üretimde olacak olan aracın ülkemiz fiyatı ne olur şu an söylemek oldukça zor.