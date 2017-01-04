LeEco Akıllı Bisiklet Özellikleri Ortaya Çıktı

CES 2017 teknoloji fuarında sadece bilindik akıllı telefon, tablet ve bilgisayar teknolojileri tanıtılmayacak. Tüm bunlara ek olarak fuarda henüz yeni tanışacağımız birçok yapay zeka sistemini, ek olarak daha öne benzerine pek rastlamadığımız akıllı ev eşyaları gibi birçok yeni teknolojiyle de karşılaşacağız. Bu farklı teknolojilerden birisi de LeEco Akıllı Bisiklet olacak.

LeEco Akıllı Bisiklet Ne Gibi Özelliklerle Beraber Geliyor?

Aslında daha önce benzerine çok rastlanmammış olan teknolojilerden biri olan LeEco Akıllı Bisiklet teknolojisi birçok yeniliği de beraberinde getiriyor. Ürünün özellikleri ise şöyle!

Etkileyici Tasarım, Çok Daha Hafif Kasa

İlk olarak LeEco Akıllı Bisiklet için tasarımdan biraz bahsetmek gerekiyor. Tasarım konusunda bisiklet oldukça ilginç bir model olacak. Bilimkurgu filmlerinden çıkmış gibi bir görüntüye sahip olacak olan bisiklet kendi alanının benzerlerinden oldukça farklı bir yapıya sahip olacak. Keskin hatlarla beraber tasarlanmış olan gövde yapısına ek olarak modelin en büyük ayrıcalığının da kasasının hafifliği olacağını da belirtelim.

Zira açıklanan bilgilere göre LeEco Akıllı Bisiklet tamamen karbon fiber malzemeden üretilmiş. Bu sayede ürünün standart bisikletlere göre çok daha hafif olması bekleniyor. Ayrıca bisikletlerin iki farklı model olarak piyasaya sürülmesi de bekleniyor. Biri arazi sürüşü birisi de standart sürüş moduna sahip olacak olan bisikletlerin mini tasarım farklılıkları da olabilir.

LeEco Akıllı Bisiklet Özellikleri Neler Olacak?

Hemen belirtelim bisikletlerin akıllı olarak gösterilmesinin nedeni aslında içerisinde neredeyse bir akıllı telefon barındırıyor olması. Üzerinde bulunan ekran ile kontrol edilecek olan bisikletlerin 6000mAh değerine sahip ve içerisinde Snapdragon 431 işlemcilerin olduğu bir sistem yer alacak. LeEco Akıllı Bisiklet içerisinde yer alan bu sistemler sayesinde bisiklet tüm verilerinizi toplayabilecek.

Android uyarlaması olacak olan BikeOS adı verilen işletim sistemi ile gelmesi beklenen serinin iletişim desteği, hava durumu göstergesi, barometre, mesafe göstergesi, sürüş modları gibi birçok ayrıcalıklı özelliği de bu sayede kullanılabiliyor olacak. Ayrıca harita özelliği de bulunacak olan LeEco Akıllı Bisiklet kısacası tüm bu özellikleri ile akıllı bir ulaşım aracı olarak karşımıza çıkıyor.

Çıkış Tarihi

Sadece ortaya çıkan bu belli başlı özellikleriyle beraber Akıllı Bisiklet serisinin teknoloji dünyasının gündemine oturacağı da düşünülüyor. Tüm detayları CES 2017 fuarında belli olması beklenen yeni seri bisikletlerin fiyatı ve çıkış tarihi gibi tüm detaylarının da bu şekilde ortaya çıkması bekleniyor.