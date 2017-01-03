Lenovo Miix 720 Özellikleri, Çıkış Tarihi Ve Fiyatı

Ardı Ardına duyurulan bilgisayar ve tablet serileri ile beraber hiç şüphe yok CES 2017 fuarına damga vuracak olan markalardan birisi de Lenovo olacak. Birçok yeni seri laptop bilgisayarları ve tabletleri ile beraber yavaş yavaş fuarda tanıtılacak olan ürünleri de ortaya çıkmaya başladı. Bu noktada markanın son tanıtımı yaptığı ürünlerden birisi de Lenovo Miix 720 tablet serisi oldu.

Lenovo Miix 720 iPad Ve Surface Tabletlere Rakip Olacak

Lenovo Miix 720 serisi tabletlerin CES 2017 öncesinde tanıtılmasıyla beraber bir kez daha Lenovo öne çıkmış oldu. Peki, yeni serinin özellikleri neler?

Ekran Özellikleri Sınıfının En İyilerinden

Muhtemelen Surface tabletlere rakip olarak piyasaya girecek olan yeni seri Lenovo Miix 720 tabletleri yapılan tanıtıma göre teknik özellikler konusunda oldukça başarılı. İlk olarak 12 inç ekran boyutu ile geleceği açıklanan tabletlerin 12 inç ekran boyutuna ek olarak QHD+ ekran çözünürlüğü sunacağı da ortaya çıktı.

2880 X 1920 çözünürlük değeri ile beraber gelecek olan ekranların haliyle sektörün en iyilerinden biri olacağını da söyleyebiliriz. Hem 12 inç ekran boyutu hem maksimum çözünürlük değeri olarak gösterilen QHD+ çözünürlüğü ile beraber serinin görüntü teknoloji konusunda epey başarılı bir seri olacağını görmüş olduk.

Teknik Özellikleri Bekleneni Verebilecek Mi?

Lenovo Miix 720 serisinin rakip olarak gösterildiği Microsoft Surface Pro tabletleri bu alanın en başarılı ürünlerinden biri. Haliyle rakip olarak gösterilen Lenovo Miix 720 serisinin de teknik özellikleri konusunda bir hayli başarılı olması bekleniyor. Tanıtımda yer alan özelliklere göre ise seride ilk olarak Intel i7 işlemcileri dikkat çekecek. Muhtemelen yeni nesil Kaby Lake işlemci serisini içerisinde barındıracak olan cihaz Ram bellek konusunda ise yeni teknolojilerden biri DDR4 Ram bellekler kullanılacak ve 16 GB Ram bellek görebileceğiz.

Teknik özellikler konusunda son olarak depolama alanı içerisinde ise Lenovo Miix 720 1 TB’a kadar yükseltilebilir SSD alanı sunacağı düşünülüyor. Haliyle tüm bu teknik özelliklerle beraber Lenovo Miix 720 serisinin kesinlikle tablet alanında kendisini göstereceği kesin.

Yeni Akıllı Kalem, 1.1 KG Ağırlık

Gelelim diğer teknik detaylara. Lenovo Miix 720 serisi 12 inç ekran ile beraber gelirken 14,6 mm gibi ince bir tasarıma ve sadece 1.1 kg ağırlığına sahip. Bu sayede de tablet modelleri içerisinde öne çıkacağına kesin gözü ile bakılan modelin sunduğu ayrıcalıkların başında ise Active Pen 2 akıllı kalemleri geliyor. Note 4 serisinden sonra çok daha etkili bir şekilde kullanılabilen S-Pen üzerinde yer alan hemen her teknolojiye sahip olan kalemlerin bunun dışında çizim modu gibi ayrıcalıkları da yer alacak.

Çıkış Tarihi Ve Fiyatı

Tüm özellikleri ile CES 2017 fuarında da net olarak kullanıcıların karşısına gelecek olan yeni tablet modeli yine kış aylarının sonuna doğru Lenovo tarafından piyasaya sürülecek. Tüm bu özellikleri ve özelleştirme seçenekleri ile çok kısa bir süre içerisinde piyasaya çıkacak olan model giriş seviyesi olarak ise 1000 dolar gibi bir fiyat ile kullanıcılara sunulacak. Tabi bu rakamın özelleştirmelere göre değişebileceğini belirtelim. Ekstra olarak şu notu da ekleyelim Lenovo Miix 720 yeni akıllı kalemi de kullanmak isterseniz bu kez bir 60 dolar kadar ekstra ücret ödemeniz gerekli.