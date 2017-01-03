Lenovo ThinkPad X1 Carbon Özellikleri ve Fiyatı

CES 2017 fuarı için artık çok kısa bir süre kaldı. Teknolojinin merakla beklenen fuarlarından biri olarak gösterilen CES 2017 fuarının yaklaşmasıyla beraber fuarda yer alacak ürünlerde bir bir ortaya çıkmaya başladı. Birçok teknoloji markası bu alanda yeni ürünlerini de duyurdu. Bunlardan birisi olan Lenovo son olarak Lenovo ThinkPad X1 Carbon serisini ortaya çıkardı.

Lenovo ThinkPad X1 Carbon Ne Gibi Özelliklere Sahip?

Markanın en başarılı serilerinden bir olacağı gösterilen yeni Lenovo ThinkPad X1 Carbon 2017 bilgisayarların yapılan geliştirmeler ise gerçekten tatmin edici. İşte serinin yeni özellikleri.

Çok Daha İnce Tasarım

Lenovo ThinkPad X1 Carbon 2017 modelinde ilk olarak dikkat çeken nokta yeni tasarımlar. Serinin tasarım konusunda en başarılı modellerinden biri olacak olan model genel olarak çok daha ince yapısı ile öne çıkıyor. İnce tasarımı sayesinde kolay taşınabilir bir yapıya sahip olacağı da ortaya çıkmış olan yeni modelin ekran boyutunun ise 14 inç olduğunu belirtelim.

Fakat artık Lenovo serilerinde sıkça gördüğümüz görüntü kısmında ise yine biraz daha küçültme yapılmış ve görüntü oranı 13 inç olarak karşımıza çıkmakta. Buna karşın sadece 1,14 kg ağırlığına sahip olacak olan bilgisayarın kalınlığı ise 16 mm değerinde.

Performans Özellikleri Ön Plana Çıkıyor

Tasarımı konusunda artık çok daha ince bir yapıya sahip olduğu bilinen Lenovo ThinkPad X1 Carbon serisinin bunun dışında performans özellikleri konusunda da bir hayli yenilendiğini de söylemek gerek. Yapılan tanıtımla beraber serinin ilk olarak işlemci teknolojisini geliştireceği ortaya çıktı. İşlemci konusunda Intel yeni nesil serilerine yer verecek olan bilgisayar Kaby Lake mimarili i7 ve i5 serisi işlemcileri içerisinde barındıracak.

Yeni nesil işlemci konusunda oldukça başarılı olacak olan Lenovo ThinkPad X1 Carbon bilgisayarlarının bunun dışında ekran kartı konusunda ise bir tık geride kaldığını belirtelim. Zira yapılan tanıtımlara göre seride harici bir ekran kartı bulunmayacak ve Intel’in yeni nesil dahili ekran kartları kullanılacak. Fakat Intel Kaby Lake serisi ne kadar başarılı olsa da harici bir ekran kartı sisteminin yer almaması yine de eksiklik olarak kullanıcıların karşısına çıkacak gibi.

Yeni Ekran Sistemi

Gelelim Lenovo ThinkPad X1 Carbon serisinin sunacağı ekran özelliklerine. Bu konuda da bilgisayarlardan beklenen alınabilecek. Zira iki farklı özelleştirme seçeneğinde Lenovo hem WQHD çözünürlüklü hem de Full HD çözünürlük desteği sunmakta.

Çok Daha Uzun Pil Ömrü, Çok Daha Güvenli Sistem

Lenovo ThinkPad X1 Carbon artık çok daha özelleştirilmiş bir sistem olarak kullanıcıların karşısına çıkıyor. Seride özellikle MacBook Pro serisine rakip olan bir özellik yani pil süresi öne çıkmakta. Lenovo’nun iddiasına göre seride 15,5 saat gibi uzun bir pil ömrü sunulmakta. Tabi bunlar henüz doğrulanmış veriler değil. Bunun dışında maksimum güvenlik sistemleri içinde artık hem Windows 10 özelliklerinden yararlanılacak olan seride hem de parmak izi gibi sistemler yer alıyor.

Çıkış Tarihi Fiyatı

Tüm bu özellikleri ile beraber serinin giriş seviyesi için çıkış fiyatının 1350 dolar olması bekleniyor. Çıkış tarihi olarak ise Kış sonuna doğru satışa sunulacağı belirtildi.