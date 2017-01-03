Lenovo Y720 Özellikleri, Çıkış Tarihi Ve Fiyatı

CES 2017 fuarının en iddialı markalarından biri olacak olan Lenova ardı ardına yeni bilgisayar serilerini tanıtmaya başladı. İlk olarak Lenovo Yoga tabletlerinin yeni üyesi, daha sonra Lenovo MiiX 720 tabletler derken markanın son olarak oyuncu bilgisayarları içinde yeni üyesinin ortaya çıktığını belirtelim. Bu noktada yeni seri Lenovo Y720 oyuncu bilgisayarları için açıklanan özellikler ise gerçekten beğeni toplayacak cinsten.

Lenovo Y720 Serisi Oyuncu Bilgisayarlarının Özellikleri Neler?

Markanın oyuncu bilgisayarları alanında en başarılı serisi olan Y700 serisinin yeni üyesi için açıklanan yeni üyenin özellikleri neler? Daha yakından bakalım.

Elbette Yeni Seri İşlemci

Lenovo Y720 için açıklanan özelliklerde en çok dikkat çeken ise tabi ki işlemcileri oldu. Zira tıpkı yeni tablet ve minibook serilerinde olduğu gibi markanın oyuncu serisi bilgisayarları için yine Intel serisi işlemcileri kullanmayı tercih ettiğini belirtelim.

Intel i7 serisi son nesil Kaby Lake mimarili işlemcileri barındıracak olan Lenovo Y720 oyuncu bilgisayarları bir diğer teknik detay Ram bellek konusunda da yine bekleneni verecek cinsten. Zira bu seride de DDR4 16 GB Ram belleklerin kullanılacağı açıklandı. Lenovo Y700 serisinde gördüğümüz gibi Ramlerin 16 GB miktarında sabit tutulması ise markanın biraz eleştiri almasına neden olacak gibi.

Depolama Alanı İki Katına Çıkartılmış

Ram bellek ve işlemcileri konusunda ideal oyun bilgisayarları olarak gösterilen yeni seri Lenovo Y720 serisinin depolama alanı olarak ise eski seriye göre 2 katına kadar daha fazla depolama alanı sunacak olan seri 2 TB miktarına kadar yükseltilmiş hafıza sunuyor. Hem yeni seri Intel işlemci hem 16 GB Ram hem de 2 TB depolama alanı ile beraber oyuncu serisi bilgisayarları içerisinde tercih edilecek modellerden biri olarak gösterilen serinin ne kadar beğeni toplayacağı ise merak konusu.

Ekran Kartları Yine Nvidia

Gelelim oyuncu bilgisayarları için en çok merak edilen noktalardan biri olan ekran kartı konusuna. Ekran kartı noktasında seri yine bir önceki modelden alışık olduğumuz Nvidia GTX ekran kartlarına yer veriyor. Fakat bu kez yine yeni neslin üst sınıfının orta segment ekran kartı olarak gösterilen Nvidia GTX 1060 ekran kartlarına yer verileceğini de belirtelim.

Ekran kartının bir diğer ayrıcalığının ise VR desteği olduğunu da belirtelim. Zira yeni ekran kartları ile beraber artık VR gözlük uyumu da oyunlarda kullanıma sunuluyor. Gerek kamera konusunda gerekse de dokunmatik panelleri konusunda da ekstra çözümler sunacağı düşünülen serinin ne kadar beğeni toplayacağı ise merak konusu.

Çıkış Tarihi Ve Fiyatı

Çıkış tarihi konusunda tıpkı markanın tanıtımını yaptığı son ürünlerde olduğu gibi kış aylarının sonunda çıkması beklenen Lenovo Y720 serisi oyuncu bilgisayarlarının çıkış fiyatının ise 1.400 dolar olacağını da belirtelim. Bu rakamın özelleştirmelere göre ne kadar artış göstereceği ise henüz netlik kazanmış değil. Zira özelleştirmeler için nasıl seçeneklerin olacağı ve bu seçeneklerin fiyat aralıklarının neler olacağı açıklanmış değil. Bu özellikleri de CES 2017 fuarında görebilmemiz mümkün olacak.